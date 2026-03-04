Coraz bliżej budowy bloku w ramach SIM Małopolska w Wesołowie. Przetarg ogłoszony, a wkrótce może ruszyć nabór wniosków

Michał Reszczyński
2026-03-04 17:05

Spółka SIM Małopolska ogłosiła przetarg na budowę nowego bloku w Wesołowie. Gmina Zakliczyn przygotowuje się też do uruchomienia naboru wniosków na wynajem mieszkań. Powstanie 27 lokali „pod klucz” z opcją dojścia do własności.

SIM Małopolska

i

Autor: SIM Małopolska/ Materiały prasowe

27 mieszkań w Wesołowie – inwestycja wchodzi w kolejny etap

Spółka SIM Małopolska ogłosiła przetarg obejmujący budowę budynku wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – parkingami oraz drogą dojazdową. 

W nowym bloku powstanie łącznie 27 mieszkań. W ofercie znajdą się kawalerki, mieszkania dwu oraz trzypokojowe, co ma odpowiadać na potrzeby różnych grup mieszkańców. Wszystkie lokale zostaną wykończone w standardzie „pod klucz”, co oznacza, że przyszli najemcy będą mogli wprowadzić się bez dodatkowych prac remontowych. Budynek i mieszkania zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Równolegle do procedury przetargowej gmina Zakliczyn przygotowuje się do ogłoszenia naboru wniosków dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkań w nowym bloku. Zgodnie z założeniami, prace budowlane potrwają około dwóch lat od momentu ich rozpoczęcia. Nowa inwestycja ma zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem w regionie i wzmocnić lokalną ofertę budownictwa społecznego.

