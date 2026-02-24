Pomnik Adama Mickiewicza w Tarnowie. W czasie II wojny światowej oszczędzili go Niemcy, bo wmówiono im, że to Goethe

Pomnik Adama Mickiewicza w Tarnowie można podziwiać na placu Kazimierza Wielkiego przy ulicy Katedralnej. Inicjatorem jego powstania był komitet pod przewodnictwem Bronisława Brzeskiego, mieszkającego w Tarnowie notariusza i weterana powstania styczniowego. Monument przedstawiający autora „Pana Tadeusza” i „Sonetów krymskich” miał uczcić 100-rocznicę urodzin wieszcza. Związany 9 maja 1989 roku komitet rozpoczął więc poszukiwanie pieniędzy na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. W kwietniu 1900 roku powierzono realizację projektu Tadeuszowi Błotnickiemu. Ponad pół roku później, 26 listopada, w rocznicę śmieci poety, odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika, który tworzą popiersie o wysokości 1,1 m i cokół z czerwonego granitu trembowelskiego wysokiego na 3,4 m.

Pomnik Adma Mickiewicza w Tarnowie zasłynął tym, że przetrwał w nienaruszonym stanie okupację niemiecką. Najeźdźcom, którzy usuwali w mieście wszelkie przejawy polskości, w tym symbole narodowe, wmówiono, że popiersie przedstawia wybitnego niemieckiego poetę romantycznego Johanna Wolfganga von Goethego.

