To najsławniejszy pomnik Mickiewicza w województwie małopolskim. Przetrwał okupację, bo Niemcy myśleli, że to Goethe [GALERIA]

2026-02-24 15:14

Małopolska jest jednym z najbardziej fascynujących regionów na mapie naszego kraju. Województwo słynie z licznych zabytków, wśród których znajdują się wspaniałe dwory i pałace, kunsztowne wille, niezwykłej urody zamki, monumentalne twierdze obronne, a także kościoły, cerkwie czy dzwonnice. Na małopolskich ziemiach nie brakuje również unikatowych pomników. Jednym z nich jest wizerunek Adama Mickiewicza w sercu Tarnowa, z którym wiąże się fascynująca historia. Jak wygląda ten wyjątkowy pomnik? Sprawdźcie w naszej galerii!

Pomnik Adama Mickiewicza w Tarnowie. W czasie II wojny światowej oszczędzili go Niemcy, bo wmówiono im, że to Goethe

Pomnik Adama Mickiewicza w Tarnowie można podziwiać na placu Kazimierza Wielkiego przy ulicy Katedralnej. Inicjatorem jego powstania był komitet pod przewodnictwem Bronisława Brzeskiego, mieszkającego w Tarnowie notariusza i weterana powstania styczniowego. Monument przedstawiający autora „Pana Tadeusza” i „Sonetów krymskich” miał uczcić 100-rocznicę urodzin wieszcza. Związany 9 maja 1989 roku komitet rozpoczął więc poszukiwanie pieniędzy na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. W kwietniu 1900 roku powierzono realizację projektu Tadeuszowi Błotnickiemu. Ponad pół roku później, 26 listopada, w rocznicę śmieci poety, odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika, który tworzą popiersie o wysokości 1,1 m i cokół z czerwonego granitu trembowelskiego wysokiego na 3,4 m.

Pomnik Adma Mickiewicza w Tarnowie zasłynął tym, że przetrwał w nienaruszonym stanie okupację niemiecką. Najeźdźcom, którzy usuwali w mieście wszelkie przejawy polskości, w tym symbole narodowe, wmówiono, że popiersie przedstawia wybitnego niemieckiego poetę romantycznego Johanna Wolfganga von Goethego.

