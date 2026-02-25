Policjanci z dąbrowskiej drogówki prowadzili kontrolę prędkości w Mędrzechowie.

Namierzyli 59-letniego kierowcę Audi, który pędził 110 km/h w terenie zabudowanym.

Mężczyzna stracił prawo jazdy. Sprawdź, jaka jeszcze dotkliwa kara go spotkała.

Policyjna kontrola w Mędrzechowie

Do zdarzenia doszło we wtorek, 24 lutego 2026 roku, około godziny 10:10. Patrol Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej prowadził kontrolę prędkości w miejscowości Mędrzechów. W pewnym momencie funkcjonariusze namierzyli pojazd marki Audi, którego kierowca poruszał się ze znacznie zawyżoną prędkością.

Urządzenie pomiarowe wskazało 110 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Oznacza to, że 59-letni kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 60 km/h.

Dotkliwe konsekwencje dla kierowcy

Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, nieodpowiedzialne zachowanie na drodze spotkało się z surowymi konsekwencjami. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych, a na jego konto wpłynęło 13 punktów karnych.

To jednak nie wszystko. Z uwagi na przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Dokument zostanie mu zwrócony dopiero po upływie trzech miesięcy.

Policja apeluje o rozsądek

Funkcjonariusze po raz kolejny przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. W terenie zabudowanym, gdzie ruch pieszych i rowerzystów jest wzmożony, brawurowa jazda stwarza śmiertelne zagrożenie. Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku, zdjęcie nogi z gazu oraz dostosowanie prędkości nie tylko do obowiązujących ograniczeń, ale również do warunków panujących na drodze.

