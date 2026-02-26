Muzyka, kwiaty i ciepła kąpiel. Tarnowskie hospicjum Via Spei z wyjątkową strefą relaksu

Małe SPA w hospicjum Via Spei

"Via Spa" to specjalnie zaaranżowana przestrzeń relaksacyjna. Wnętrze wypełnia spokojna muzyka, rośliny i naturalne dekoracje, które tworzą atmosferę wyciszenia. Szczególną uwagę zwraca nowoczesna wanna wyposażona w podnośnik, umożliwiająca bezpieczną kąpiel osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Dla wielu to coś więcej niż zabieg higieniczny. To chwila przyjemności, odprężenia i poczucia normalności.

- Dziewczyny zapewniają muzykę, a wokół unoszą się przyjemne zapachy świec. Pacjenci są naprawdę zadowoleni i szczęśliwi - wręcz domagają się, aby kąpiele były jak najczęściej. W warunkach domowych takie zabiegi zazwyczaj nie byłyby możliwe ze względu na brak specjalistycznego sprzętu. Wielu pacjentów jest osobami leżącymi, a rodziny nie w stanie ich przenieść - mówi pielęgniarka Agata Stężowska.

Realizacja projektu "Via Spa" kosztowała około 100 tysięcy złotych. Środki pochodziły od darczyńców oraz z wyjątkowej inicjatywy społecznej – tzw. akcji tulipanowej. Wolontariusze rozdawali kwiaty w zamian za datki do puszek.

Hospicjum Via Spei działa już od ponad dwóch lat. W tym czasie placówka przyjęła blisko 400 osób wymagających specjalistycznej opieki. To miejsce stworzone z myślą o najbardziej potrzebujących.

