Na drodze krajowej nr 94 w Ładnej doszło do tragicznego wypadku.

W czołowym zderzeniu ciężarówki z busem zginął kierowca, a dwie osoby zostały ranne.

Co było przyczyną tej tragedii? Policja ma już wstępne ustalenia.

Zderzenie czołowe na krajówce

Do zdarzenia doszło w piątek, 27 lutego 2026 roku, około godziny 7:40. Na 84. kilometrze drogi krajowej nr 94 w miejscowości Ładna, w rejonie Zajazdu "U Kazika", zderzyły się czołowo samochód ciężarowy typu TIR oraz samochód dostawczy. Na miejscu natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa z udziałem Zespołów Ratownictwa Medycznego i straży pożarnej.

Wstępne ustalenia policji

Jak informuje asp. sztab. Paweł Klimek z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ze wstępnych ustaleń wynika, że "przyczyną tragedii było najprawdopodobniej zasłabnięcie kierowcy ciężarówki. Mężczyzna miał zjechać na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem dostawczym".

Tragiczny bilans i utrudnienia w ruchu

W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby: kierowca samochodu ciężarowego, a także kierowca i pasażer auta dostawczego. Niestety, mimo podjętej na miejscu reanimacji, życia kierowcy samochodu dostawczego nie udało się uratować.

Droga krajowa nr 94 jest w tym miejscu całkowicie zablokowana. Policja organizuje objazdy. Utrudnienia mogą potrwać przez wiele godzin. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora, które będą ustalać dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Czynności prowadzą funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Kilkaset metrów dalej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i cysterny. Tam w wyniku zderzenia ranna została 1 osoba.

