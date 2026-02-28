- Pływalnia w Tarnowie-Mościcach została nagle zamknięta z powodu zagrożenia zdrowia.
- W instalacji prysznicowej obiektu wykryto niebezpieczne dla ludzi bakterie Legionella.
- Gdzie teraz pływać w Tarnowie i kiedy basen zostanie ponownie otwarty?
Legionella na basenie w Mościcach
Zgodnie z komunikatem wydanym przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, decyzja o zamknięciu pływalni w Miejskim Domu Sportu w Mościcach jest podyktowana względami bezpieczeństwa. Skażenie zostało wykryte podczas rutynowej kontroli jakości wody.
Obecność pałeczek bakterii Legionella stwierdzono w instalacji wody prysznicowej, znajdującej się w szatniach obiektu. W związku z zagrożeniem dla zdrowia użytkowników, dyrekcja TOSiR podjęła decyzję o wstrzymaniu działalności części basenowej do czasu usunięcia problemu i uzyskania ponownych, bezpiecznych wyników badań.
Alternatywa dla mieszkańców
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował jednocześnie, że mieszkańcy Tarnowa i okolic mogą korzystać z drugiego obiektu pływackiego zarządzanego przez jednostkę. Do dyspozycji pozostaje Park Wodny TOSiR zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 30.
Obiekt ten jest czynny w następujących godzinach:
- od poniedziałku do piątku: 6:00 – 22:00
- w soboty, niedziele i święta: 8:00 – 22:00
Ośrodek poinformuje o dacie ponownego otwarcia pływalni w Mościcach w osobnym komunikacie. Bieżące informacje można śledzić na oficjalnej stronie internetowej pod adresem www.tosir.com.pl.
