Tarnów: Bakteria Legionella na pływalni. Miejski Dom Sportu w Mościcach nieczynny do odwołania

Tomasz Piszczek
2026-02-28 20:00

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował o natychmiastowym zamknięciu części basenowej Miejskiego Domu Sportu w Mościcach. Decyzja, obowiązująca od 27 lutego 2026 roku, została podjęta po tym, jak rutynowe badania wykazały obecność bakterii Legionella w instalacji prysznicowej. Obiekt pozostanie nieczynny do odwołania.

Miejski Dom Sportu w Tarnowie

i

Autor: Wojciech Gardoń
  • Pływalnia w Tarnowie-Mościcach została nagle zamknięta z powodu zagrożenia zdrowia. 
  • W instalacji prysznicowej obiektu wykryto niebezpieczne dla ludzi bakterie Legionella. 
  • Gdzie teraz pływać w Tarnowie i kiedy basen zostanie ponownie otwarty? 
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Legionella na basenie w Mościcach

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, decyzja o zamknięciu pływalni w Miejskim Domu Sportu w Mościcach jest podyktowana względami bezpieczeństwa. Skażenie zostało wykryte podczas rutynowej kontroli jakości wody.

Obecność pałeczek bakterii Legionella stwierdzono w instalacji wody prysznicowej, znajdującej się w szatniach obiektu. W związku z zagrożeniem dla zdrowia użytkowników, dyrekcja TOSiR podjęła decyzję o wstrzymaniu działalności części basenowej do czasu usunięcia problemu i uzyskania ponownych, bezpiecznych wyników badań.

Alternatywa dla mieszkańców

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował jednocześnie, że mieszkańcy Tarnowa i okolic mogą korzystać z drugiego obiektu pływackiego zarządzanego przez jednostkę. Do dyspozycji pozostaje Park Wodny TOSiR zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 30.

Obiekt ten jest czynny w następujących godzinach:

  • od poniedziałku do piątku: 6:00 – 22:00 
  • w soboty, niedziele i święta: 8:00 – 22:00

Ośrodek poinformuje o dacie ponownego otwarcia pływalni w Mościcach w osobnym komunikacie. Bieżące informacje można śledzić na oficjalnej stronie internetowej pod adresem www.tosir.com.pl.

Polecany artykuł:

Radni zdecydowali: rewolucja w tarnowskiej edukacji staje się faktem

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Tarnów Radio ESKA Google News

Śmiertelny wypadek na DK94 w Ładnej [ZDJĘCIA]

Śmiertelny wypadek na DK94 w Ładnej [ZDJĘCIA]
Galeria zdjęć 5
Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran
Tarnów
legionella
basen tarnów
Legionella w Małopolsce
TOSiR