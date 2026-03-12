Spartan Race w Tarnowie: Pokonaj 25 przeszkód i poczuj dreszczyk emocji!

Jeden z największych biegów przeszkodowych, Spartan Race, odbędzie się w Tarnowie 28 marca 2026 roku.

Uczestnicy zmierzą się z 25 przeszkodami na dystansach 5 i 10 km, dostępne są też biegi dla dzieci.

Trasa obejmie malownicze miejsca, takie jak Park Biegowy Marcinka i Rynek, zapewniając niezapomniane wrażenia.

Chcesz sprawdzić swoją wytrzymałość i poczuć adrenalinę? Dowiedz się, jak dołączyć do tego międzynarodowego wydarzenia!

Każdy będzie mógł sprawdzić się na trasie. 28 marca 2026 w Tarnowie odbędzie się Spartan Race. Bieg przeszkodowy będzie rozgrywany na dystansie 5 i 10 kilometrów, ale przewidziano również rywalizację dla dzieci od 4 roku życia oraz młodzieży. Organizatorzy szacują, że w wydarzeniu będzie mogło wziąć udział nawet do trzech tysięcy zawodników z Polski i zagranicy. To impreza, podczas której można sprawdzić swoje możliwości i zmierzyć się z najlepszymi w tej dyscyplinie. Na śmiałków będzie czekać 25 przeszkód. Na trasie będzie się liczyć szybkość, ale również siła, technika i konsekwencja. Przede wszystkim jednak organizatorzy zachęcają do wspólnego czerpania radości z aktywności na świeżym powietrzu.

- Tarnów, z uwagi na swoją lokalizację, jest troszeczkę innym typem biegu. Postawiliśmy na miasto, uroki Rynku, a także tereny Parku Biegowego Marcinka, ruin Góry Świętego Marcina i dlatego przygotowane zostały trzy formuły. Formuła 5 km, czyli Sprint, formuła 10 km Super i biegi dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Bieg 5 km będzie się odbywał terenami Parku Biegowego Marcinka, ruin Góry Świętego Marcina, a także terenów leśnych, właśnie w tamtym obszarze. Natomiast 10 km, no to tutaj już biegniemy w stronę Rynku. Na płycie Rynku przeszkody, po każdej stronie Ratusza zawodnicy będą musieli się zmierzyć z przygotowanymi przez Spartan ciekawymi przeszkodami, co będzie niewątpliwie dużą atrakcją dla samych zawodników, a także mieszkańców Tarnowa. I po pokonaniu tych przeszkód wracamy na Park Biegowy, gdyż strefa Start i Meta będzie zlokalizowana właśnie w tym miejscu. Będą przeszkody skręcane, przeszkody naturalne, dużo przeszkód, tak zwanych „potykaczy”. Pojawią się przeszkody, w których trzeba będzie przenosić ciężar na określonym dystansie. Jest dużo ciekawych przeszkód technicznych, gdzie różną kombinację chwytów trzeba pokonać. Na pewno pojawi się włócznia, bo to jest taka wizytówka Spartana, gdzie z kilku metrów musimy trafić włócznią do celu. Myślę, że wspinanie po linie też na pewno się pojawi – zapowiada organizator wydarzenia Jacek Brzeziński.

POSŁUCHAJ: na SPARTAN RACE zaprasza Jacek Brzeziński

Biegi przeszkodowe to dyscyplina, która wymaga od zawodników wszechstronnego przygotowania. Jednak organizatorzy podkreślają, że to sportowa propozycja dla każdego. Na tarnowskich trasach biegu zmierzy się światowa czołówka tej dyscypliny, ale również amatorzy wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu mogą się śmiało zapisywać do udziału.

- Wiadomo, że są serie, w których będą startować elitarni zawodnicy, czołówka europejska, bo taka się zapowiada właśnie podczas biegu w Tarnowie i oni będą się ścigać o czołowe lokaty, o kwalifikacje do różnego rodzaju imprez rangi europejskiej i światowej. Ale także Spartan jest biegiem, który bawi, który cieszy i też daje taki element odreagowania od codzienności. Dlatego w tym biegu może wystartować każdy. Jeżeli ktoś się po prostu chce dobrze bawić, troszkę biega, coś tam ćwiczy na siłowni, coś się aktywizuje, to myślę, że warto spróbować i spędzić ten czas właśnie w sobotę na terenach Parku Biegowego Marcinka. Na stronie Spartan Race Poland jest zakładka Rejestracja. Trzeba sobie założyć konto, zarejestrować się jako zawodnik, bądź drużyna, bądź firma, która też może wystawić swoją drużynę podczas biegu. Więc tutaj możliwości jest bardzo dużo. Rodzice mogą zapisać swoje dzieci.

Jacek Brzeziński zachęca zawodników do udziału w zmaganiach sportowych, ale zaprasza również widzów do oglądania rywalizacji i kibicowania uczestnikom. Najbardziej widowiskowe miejsca to Park Biegowy Marcinka oraz Rynek, gdzie warto zająć miejsca o oglądania wydarzenia.

- Spartan Race w Tarnowie będzie miał międzynarodowy charakter, bo mamy już na listach startowych zawodników z Czech, Słowacji, Węgier, więc to też pokazuje, jak wysoka ranga jest tych zawodów. Tarnów jako miasto atrakcyjne turystycznie to będzie taka gratka dla zawodników i rodzin, i kibiców, którzy przyjadą na pewno kilka dni wcześniej do miasta. Przygotowaliśmy dla tych wszystkich kibiców i zawodników takie małe kompendium, co można zwiedzić w Tarnowie, co zobaczyć, jak się przemieszczać i myślę, że część osób z tego skorzysta. Liczę tylko, że pogoda nam dopisze końcem marca i to jest tak naprawdę jedyny warunek, aby ta impreza odniosła sukces – przekonuje Jacek Brzeziński.

Spartan Race w Tarnowie będzie się odbywał w sobotę, 28 marca. Tego dnia w związku z biegiem, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w poruszaniu po mieście. Niektóre ulice mogą być zamknięte, a na innych zmieniona zostanie organizacja ruchu. O zmianach będą informowały znaki oraz kierujący ruchem. Trasy biegu będzie zabezpieczała policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe.

