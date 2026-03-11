Darmowa wymiana książek w Tarnowie! Przynieś jeden tytuł i wyjdź z innym

Uczniowie z Tarnowa zapraszają na trzecią edycję darmowej wymiany książek "TARgi TARnów", promując czytelnictwo.

Wymień swoje książki w dobrym stanie na inne pozycje w formule 1 do 1; znajdziesz kryminały, romanse, klasykę i mangi.

Poprzednia edycja przyciągnęła 650 czytelników w różnym wieku.

Dowiedz się, jak organizatorzy pozyskują książki i gdzie odbędzie się tegoroczna edycja!

TARgi TARnów to projekt społeczny, realizowany przez grupę uczniów z II LO w Tarnowie w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Celem tego projektu jest promowanie czytelnictwa oraz szerzenie idei dzielenia się książkami. W trakcie wydarzenia chętni mogą przynieść i bezpłatnie wymienić swoje książki na inne dostępne na miejscu pozycje na zasadzie 1 do 1. Książki mogą być używane, ale w dobrym stanie, nadające się do dalszego czytania.

POSŁUCHAJ: na TARgi TARnów zapraszają Michał Sumara i Daria Augustyn

- Znacznie zwiększona liczba osób zaczyna czytać książki i widać to po wynikach naszego projektu z przeszłych lat, ponieważ druga edycja przyniosła aż 650 czytelników z Tarnowa i okolic, bo właśnie dla takiej grupy osób celujemy nasz projekt i bardzo sporo osób wymieniło więcej niż jedną książkę na tym wydarzeniu. Ciekawe jest to, że na targach tak naprawdę pokolenia się mieszały i widać było i rodziny z dziećmi i starsze osoby, naszych rówieśników, więc bardzo miło się na to wszystko patrzyło. Jeżeli chodzi o tematykę tych książek, które pojawiły się i które można było wymieniać, to bardzo dużo kryminałów i romansów cieszy się popularnością, ale nie brakuje też różnych klasyków, jak Orwell albo z polskich autorów na przykład Żeromski. Mamy naprawdę duży rozstrzał, jeśli chodzi o gatunki książek. Są też mangi, są komiksy, mamy książki obyczajowe, więc zapraszamy wszystkich miłośników książek. Przekrój jest tak szeroki, że każdy coś dla siebie wyszuka – zachęcają organizatorzy wydarzenia – Michał Sumara i Daria Augustyn z II LO w Tarnowie.

Na stoiska TARgów TARnów trafi szereg tytułów, które organizatorzy pozyskują w różny sposób. Niektóre z książek pochodzą z własnych zbiorów inicjatorów przedsięwzięcia, ale część pozycji jest nabywana dzięki wsparciu partnerów wydarzenia:

- Partnerzy zapewniają nam książki takie, które zalegają im na magazynach, również Fundacja Powszechnego Czytania przekazała nam duże zbiory. Też dzięki pieniądzom od partnerów mogliśmy zakupić używane książki. Kupujemy je z stron, gdzie po prostu ludzie wystawiają swoje używane książki, które szukają drugiego domu. Często są sprzedawane tylko w zestawach, więc ludzie zainteresowani kilkoma książkami nie są w stanie ich kupić, dlatego my po prostu kupujemy te książki, które również szukają drugiego domu i mogą go znaleźć właśnie u nas na targach. No i właśnie dzięki wsparciu partnerów i sponsorów możemy i dostać i zakupić nowe książki – tłumaczą organizatorzy.

Idea TARgów TARnów narodziła się z miłości do książek. Uczniowie II LO w Tarnowie chcieli dać innym możliwość dzielenia się książkami, rozmawiania o tytułach, polecania sobie ciekawych pozycji wydawniczych. Wydarzenie ma charakter non profit – pomysłodawcy nie czerpią z niego żadnych benefitów, poza satysfakcją z ogromnego zainteresowania mieszkańców.

Trzecia edycja TARgów TARnów odbędzie się w Czytelni Czasopism Bieżących przy ulicy Krakowskiej 4 w Tarnowie odbędzie się:

20 marca w godzinach 9.00 – 17.00 oraz 21 marca w godzinach 9.00 – 16.00.

Wstęp jest wolny. Aby zdobyć książkę, wystarczy przynieść jakiś tytuł na wymianę. Więcej o wydarzeniu w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

