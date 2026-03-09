Tarnów w 120 słowach? Licealiści rzucają wyzwanie mieszkańcom i pokazują miasto „na nowo”

Uczniowie V LO w Tarnowie zapraszają do literackiej zabawy z miastem w roli głównej, w ramach projektu „TAR↻NÓW OD NOWA”.

W ramach akcji „Tarnów w 120 słowach” każdy może opisać miasto, prozą lub wierszem.

Projekt, realizowany w ramach Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, rozwija kompetencje młodzieży i promuje Tarnów.

Pomysł narodził się w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Uczniowie V LO im. Janusza Korczaka w Tarnowie, stworzyli społeczno-edukacyjny projekt pod nazwą „TAR↻NÓW OD NOWA - Młodzi Przewodnicy”. Jego celem jest odkrywanie miasta z nowej perspektywy. Inicjatywa łączy historię, kulturę, nowoczesne media i aktywność społeczną. Powstają materiały multimedialne, wywiady, artykuły, interaktywna mapa Tarnowa oraz trasy tematyczne, które pokazują miasto jako żywą, inspirującą przestrzeń, pełną historii. W ramach realizacji pomysłu uczniowie przygotowali między innymi szereg spotkań ze znanymi Tarnowianami:

- Nie musimy wyciągać typowej wiedzy podręcznikowej, która oczywiście też jest bardzo ważna, tylko że możemy wprost poznać bardzo ciekawych ludzi, zobaczyć na żywo miejsca, które realnie oddziałują na miasto. W ramach projektu spotkaliśmy się już z bardzo ciekawymi ludźmi. Gościliśmy między innymi przez rozmowę online pana Marcina Kwaśnego, czyli aktora pochodzącego z Tarnowa, który ostatnio genialnie poradził sobie grając Maksymiliana Kolbe w takim głośnym filmie Triumf Serca. Oprócz tego pan Łukasz Maciejewski, czyli krytyk filmowy doskonale znany tutaj w Tarnowie. Naszym gościem był także nasz wspaniały nauczyciel pan Marcin Zaród, który uczył nas języka angielskiego, a także specjalizuje się w Tai Chi, jest Nauczycielem Roku, więc to też takie duże wyróżnienie dla naszej szkoły i właśnie z nim mieliśmy taką rozmowę. Byliśmy także u prezydenta Tarnowa pana Jakuba Kwaśnego, co też jest dużym wyróżnieniem i tam w magistracie także przeprowadziliśmy taką rozmowę – wylicza Mikołaj Mitera.

Centralnym elementem projektu „TAR↻NÓW OD NOWA - Młodzi Przewodnicy” jest akcja „Tarnów w 120 słowach”. Inicjatorzy zachęcają w niej do napisania dokładnie 120 słów o Tarnowie – w formie prozy, wiersza, wspomnienia lub refleksji. Termin nadsyłania prac mija 21 marca 2026:

- No bo czy da się opowiedzieć miasto w 120 słowach? My wierzymy, że tak i dlatego zapraszamy każdego, dla kogo Tarnów jest ważny, czy to z miejsca urodzenia, czy z pamięci, czy też z wyboru, do udziału w tej inicjatywie. Wystarczy napisać 120 słów o Tarnowie i przesłać na nasz adres kontakt@tarnówodnowa.pl. Wybrane prace zostaną opublikowane na mediach społecznościowych oraz stronie naszego projektu, a także w zbiorowej, planowanej publikacji Wielogłosowy Portret Tarnowa. Nie ma żadnych ograniczeń, nie trzeba być pisarzem, nie trzeba być nawet Tarnowianinem, liczy się autentyczność i osobiste spojrzenie. Ten projekt jest realizowany z inicjatywy 120 rocznicy urodzin Romana Brandstaettera, który był pisarzem bardzo głęboko związanym z Tarnowem – mówi Natalia Hyc.

Uczniowie V LO w Tarnowie przyznają, że realizacja projektu „TAR↻NÓW OD NOWA - Młodzi Przewodnicy” pomaga im zdobywać szereg nowych i bardzo przydatnych kompetencji. Planowanie i organizowanie poszczególnych pomysłów wymaga od młodych ludzi współpracy, zaradności i kreatywności.

- Na tym polega właśnie trudność tego, ale to jest też dla nas taki sprawdzian dorosłości, czy umiemy załatwić takie podstawowe rzeczy. No i tak robimy to sami. Oczywiście mamy naszą wspaniałą panią Małgorzatę Ciepielowską - Srokę, do której zawsze możemy się zwrócić, jeśli mamy jakiś problem, jeśli chcemy jakiejś podpowiedzi, ale generalnie „Zwolnieni z Teorii” to jest taki projekt, gdzie my mamy właśnie pokazać tutaj te swoje mocne strony. Sami musimy w większości działać nad tymi projektami, no i sprawdzamy się, czy potrafimy to zrobić – dodaje Mikołaj Mitera.

Projekt aktywizuje młodzież, ale ma też angażować mieszkańców. Inicjatywa buduje dialog międzypokoleniowy, promując Tarnów w nowoczesnej i atrakcyjnej formie. Natomiast finałem projektu będzie otwarte wydarzenie w przestrzeni miejskiej Tarnowa. Wydarzenie to ma połączyć wystawę fotografii oraz projekcje materiałów wideo przygotowane przez młodzież. W planach jet również koncert młodzieży, który stanie się dźwiękową interpretacją miasta. Więcej w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

