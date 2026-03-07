Tarnów świętuje 696. urodziny. Historyczny korowód przeszedł ulicami miasta

Historyczna inscenizacja i miejskie atrakcje w Tarnowie

7 marca 1330 roku kancelaria króla Władysława Łokietka nadała prawa miejskie ówczesnemu właścicielowi Tarnowa, Spycimirowi Leliwicie. Nowi mieszkańcy miasta otrzymali wówczas szereg przywilejów i praw, które zapoczątkowały rozwój Tarnowa jako ośrodka miejskiego. O tym wydarzeniu przypomniano w sobotę, 7 marca 2026 roku, podczas uroczystości w Zakątku Spycimira Leliwity przy ulicy Wałowej.

Świętowanie w Tarnowie trwa do niedzieli. 8 marca mieszkańcy będą mogli odwiedzić tarnowski Rynek, gdzie odbywa się Jarmark Kaziukowy. Z kolei o godz. 16:30 w siedzibie Fundacja Pro Patria Semper zaplanowano spotkanie poświęcone Janowi Tyssowskiemu. Z okazji święta miasta specjalną ofertę przygotowało także Muzeum Ziemi Tarnowskiej. W niedzielę, 8 marca, na hasło „Lubię Tarnów” mieszkańcy będą mogli bezpłatnie zwiedzać muzea działające na terenie miasta.

17

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

QUIZ. Kiedyś Tarnów był stolicą województwa. Co wiesz o tamtych czasach? Pytanie 1 z 10 W którym roku Tarnów został stolicą województwa? 1965 r. 1975 r. 1985 r. Następne pytanie