W Woli Dębińskiej powstał nowoczesny punkt kontroli pojazdów.

Umożliwia on zdalną kontrolę ciężarówek w ruchu, bez ich zatrzymywania.

Jakie technologie, w tym drony, pomogą inspektorom dbać o bezpieczeństwo?

Inwestycja w bezpieczeństwo

Podczas poniedziałkowego (9 marca 2026 roku) briefingu prasowego wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreślił, że punkty selektywnej kontroli stanowią kluczowy element w walce z nieprawidłowościami w transporcie drogowym.

– Tego typu urządzenia pozwalają wyeliminować te pojazdy, które mają przekroczony tonaż i w ten sposób niszczą nasze drogi. Modernizacja takich urządzeń jest bardzo ważna, to na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa – zaznaczył wiceminister. Koszt modernizacji punktu w Woli Dębińskiej wyniósł blisko 600 tys. zł.

Zdalna kontrola i drony w akcji

Małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego, Mariusz Bukowski, wyjaśnił, na czym polega innowacyjność zmodernizowanego punktu. Nowe wyposażenie pozwala operatorom na zdalne typowanie pojazdów do kontroli na podstawie uzasadnionych przesłanek. Co więcej, inspektorzy mogą bezprzewodowo odczytywać wybrane dane z tachografów ciężarówek przejeżdżających przez punkt pomiarowy, bez konieczności ich zatrzymywania. W działaniach kontrolnych wykorzystywane będą również drony.

– Integracja tych wszystkich systemów oraz obserwacji z dronów pozwala nam tworzyć profil pojazdu jeszcze przed jego zatrzymaniem. To jakościowa zmiana w funkcjonowaniu inspekcji – kontrola staje się precyzyjna, szybka i proporcjonalna, a jednocześnie skuteczniej chroni infrastrukturę drogową i bezpieczeństwo użytkowników dróg – ocenił Bukowski.

Nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości

Pełniący obowiązki zastępcy głównego inspektora transportu drogowego, Marek Konkolewski, wskazał, że modernizacja punktu w Woli Dębińskiej jest częścią szerszych inwestycji w system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Małopolsce.

Jak poinformował, niedawno uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości w tunelu w Zielonkach na Północnej Obwodnicy Krakowa. Jeszcze w tym miesiącu nowe fotoradary zostaną zainstalowane na DK7 (Zakopiance) w Głogoczowie oraz na DK94 w Czajowicach.

Podsumowanie akcji "Bezpieczny autokar"

Podczas briefingu podsumowano również tegoroczną akcję „Bezpieczny autokar”, prowadzoną w czasie ferii szkolnych. Na terenie województwa małopolskiego inspektorzy przeprowadzili 93 kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież. W ich trakcie stwierdzono 35 nieprawidłowości. W dwóch przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów z powodu złego stanu technicznego, a jeden z kierowców nie posiadał wymaganych uprawnień do przewozu osób.

