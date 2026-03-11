- W ramach ogólnopolskiej akcji służby walczą ze szkodnictwem leśnym.
- W lasach pod Żabnem policjanci i leśnicy natrafili na pięć wnyków.
- Trwa śledztwo w celu ustalenia sprawców. Jaka kara im za to grozi?
Akcja "Wieniec 2026" w powiecie tarnowskim
W ostatnich dniach funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie oraz strażnicy leśni z Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska przeprowadzili wspólne działania na terenach leśnych. Operacja była częścią ogólnopolskiej akcji o kryptonimie „Wieniec 2026”.
Głównym celem działań było zwalczanie szeroko pojętego szkodnictwa leśnego. Służby skupiły się na przeciwdziałaniu nielegalnej wycince drzew, eliminowaniu przypadków poruszania się po lasach pojazdami typu quad w miejscach niedozwolonych, a także na walce z kłusownictwem.
Ujawnione wnyki i śledztwo
W wyniku podjętych czynności patrolowych w miejscowości Brzeźnica mundurowi natrafili na pięć zastawionych wnyków. Tego typu pułapki są wykorzystywane przez kłusowników do nielegalnego chwytania i zabijania zwierzyny leśnej.
Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo-śledczą oraz technika kryminalistyki, który zabezpieczył ujawnione ślady. Obecnie funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie analizują zebrany materiał dowodowy w celu ustalenia i zatrzymania sprawców tego przestępstwa.
Surowe kary za kłusownictwo
Policja i Lasy Państwowe przypominają, że kłusownictwo jest przestępstwem, za które grożą poważne konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo łowieckie, za bezprawne wejście w posiadanie zwierzyny, a także za samo zakładanie pułapek przeznaczonych do jej chwytania, grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.
Co więcej, już samo posiadanie narzędzi i urządzeń kłusowniczych jest karalne. Jak stanowi art. 52 ustawy Prawo łowieckie, czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.
