W ramach ogólnopolskiej akcji służby walczą ze szkodnictwem leśnym.

W lasach pod Żabnem policjanci i leśnicy natrafili na pięć wnyków.

Trwa śledztwo w celu ustalenia sprawców. Jaka kara im za to grozi?

Akcja "Wieniec 2026" w powiecie tarnowskim

W ostatnich dniach funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie oraz strażnicy leśni z Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska przeprowadzili wspólne działania na terenach leśnych. Operacja była częścią ogólnopolskiej akcji o kryptonimie „Wieniec 2026”.

Głównym celem działań było zwalczanie szeroko pojętego szkodnictwa leśnego. Służby skupiły się na przeciwdziałaniu nielegalnej wycince drzew, eliminowaniu przypadków poruszania się po lasach pojazdami typu quad w miejscach niedozwolonych, a także na walce z kłusownictwem.

Ujawnione wnyki i śledztwo

W wyniku podjętych czynności patrolowych w miejscowości Brzeźnica mundurowi natrafili na pięć zastawionych wnyków. Tego typu pułapki są wykorzystywane przez kłusowników do nielegalnego chwytania i zabijania zwierzyny leśnej.

Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo-śledczą oraz technika kryminalistyki, który zabezpieczył ujawnione ślady. Obecnie funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie analizują zebrany materiał dowodowy w celu ustalenia i zatrzymania sprawców tego przestępstwa.

Surowe kary za kłusownictwo

Policja i Lasy Państwowe przypominają, że kłusownictwo jest przestępstwem, za które grożą poważne konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo łowieckie, za bezprawne wejście w posiadanie zwierzyny, a także za samo zakładanie pułapek przeznaczonych do jej chwytania, grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Co więcej, już samo posiadanie narzędzi i urządzeń kłusowniczych jest karalne. Jak stanowi art. 52 ustawy Prawo łowieckie, czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

