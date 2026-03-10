Od teraz w Tarnowie: Nowe specjalizacje i staże w ZPS. Jakie korzyści dla pacjentów?

Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie uzyskał akredytację do kształcenia przyszłych chirurgów stomatologicznych.

Tarnowska placówka, jako szósta w Małopolsce, będzie prowadzić specjalizację w chirurgii stomatologicznej oraz staże w periodontologii i stomatologii dziecięcej.

Rozwój ZPS ma na celu podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w regionie i zatrzymanie młodych specjalistów.

Dowiedz się, jakie korzyści przyniesie to pacjentom i miastu.

Jak przekonuje prezes ZPS Piotr Augustyński, to znaczący krok w rozwoju placówki. Największa tarnowska przychodnia specjalistyczna spełniła wymagające kryteria dotyczące kadry medycznej, zaplecza sprzętowego oraz liczby i zakresu wykonywanych świadczeń. Tym samym, jako szósta placówka w Małopolsce, uzyskała akredytację do prowadzenia specjalizacji w chirurgii stomatologicznej oraz organizacji stażów w zakresie periodontologii i stomatologii dziecięcej.

- Chcemy się rozwijać nie tylko pod tym kątem, żeby obsługiwać pacjentów, ich leczyć i żeby byli zdrowsi i zadowoleni z ochrony zdrowia w mieście. Chcemy także kształcić specjalistów po to, żeby ta ochrona zdrowia tutaj była na coraz wyższym poziomie i żeby tych specjalistów było więcej. Stąd spółka postarała się o to, aby otrzymać akredytację. Spełniliśmy wszelkie wymagania formalne, organizacyjne. Mamy specjalistów na wysokim poziomie, którzy będą kształcić przyszłych specjalistów w zakresach tych, które wymieniłem wcześniej – mówił prezes Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie Piotr Augustyński.

ZPS od lat szkoli młodych lekarzy dentystów, którzy zdobywają tu doświadczenie praktyczne. Uzyskanie możliwości prowadzenia pełnej specjalizacji z chirurgii stomatologicznej to ważny krok w dalszym rozwoju ośrodka:

- Specjalizacja będzie trwała cztery lata i będzie ona prowadzona pod kierunkiem pana doktora Marka Morawskiego, specjalisty chirurgii stomatologicznej z ogromnym doświadczeniem. Lekarze będą mieli możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu, zarówno diagnostycznego jak i zabiegowego, ale przede wszystkim z doświadczenia naszych specjalistów, ponieważ w naszej przychodni mamy specjalistów w każdej dziedzinie stomatologii, stomatologii zachowawczej, pedodoncji, protetyki, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, a także chirurgii szczękowo-twarzowej. W planach mamy złożenie wniosków akredytacyjnych na staże i na specjalizację również i w innych dziedzinach stomatologii. Czekamy na zgłoszenia chętnych. Jesteśmy w porozumieniu ze specjalistami wojewódzkimi, a także z Centrum Kształcenia Podyplomowego. Już mamy podania pierwsze złożone i czekamy na naszych kandydatów. Byłoby bardzo miło, gdyby lekarze z Tarnowa chcieli u nas robić specjalizację, ale nie wykluczamy również innych możliwości. Mamy też takie przykłady, że lekarze, którzy przyszli spoza Tarnowa, chcą u nas pracować, więc liczymy na to, że jednak pozostaną u nas – dodaje Joanna Piotrowska, kierownik Przychodni Stomatologicznej w ZPS w Tarnowie.

Zdaniem prezydenta Tarnowa Jakuba Kwaśnego, uruchomienie specjalizacji w spółce ma znaczenie dla rozwoju miasta oraz zatrzymania młodych lekarzy w regionie.

– To jest świadomy krok w kierunku dalszej specjalizacji Tarnowa w obszarze kształcenia medycznego. Pierwszym krokiem, wykonanym przez Akademię Tarnowską, było uruchomienie kierunku lekarskiego. Również kolejnym krokiem będzie staranie się o status szpitala klinicznego przez nasz szpital imienia Edwarda Szczeklika. A tu kształcimy specjalistów i to bardzo dobrze, że będą czynione starania aby otrzymać akredytacje także w kolejnych specjalizacjach, jak protetyka czy ortodoncja. Mam nadzieję, że Tarnów konsekwentnie będzie realizował te zamierzenia tak, aby stać się tym centrum edukacji medycznej w przyszłości.

Dodajmy, że chirurgia stomatologiczna obejmuje specjalistyczne zabiegi operacyjne w obrębie jamy ustnej, m.in. usuwanie zębów, resekcję wierzchołków korzeni, leczenie zmian w tkankach miękkich oraz zabiegi przygotowujące pacjentów do leczenia protetycznego i implantologicznego.

2

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]