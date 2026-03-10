Wypadek na DK75 w Czchowie. Samochód osobowy dachował, są utrudnienia w ruchu

Tomasz Piszczek
2026-03-10 14:45

We wtorek po godzinie 13:30 w miejscowości Czchów (woj. małopolskie) doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Na Drodze Krajowej nr 75 samochód osobowy wypadł z jezdni i dachował. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna. Kierowcy podróżujący trasą Brzesko – Nowy Sącz muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

  • Na drodze krajowej nr 75 w Czchowie doszło do groźnego zdarzenia drogowego. 
  • Samochód osobowy wypadł z jezdni i dachował, w wyniku czego jedna osoba została ranna. 
  • Wprowadzono ruch wahadłowy. Jak długo potrwają utrudnienia na trasie do Nowego Sącza? 
Dachowanie na trasie do Nowego Sącza

Do wypadku doszło we wtorek, 10 marca 2026 roku, około godziny 13:30 na 37. kilometrze Drogi Krajowej nr 75. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, w miejscowości Czchów samochód osobowy z nieustalonych na ten moment przyczyn zjechał z drogi i dachował.

W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba, która podróżowała pojazdem. Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. W wyniku zdarzenia uszkodzona została również infrastruktura drogowa.

Ruch wahadłowy na DK75

Wypadek spowodował znaczne utrudnienia w ruchu na odcinku drogi krajowej łączącej Brzesko z Nowym Sączem. W miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy, którym ręcznie kierują funkcjonariusze.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Zgodnie z przewidywaniami, utrudnienia miały potrwać około dwóch godzin, ale ostatecznie ruch udało się przywrócić przed godziną 15:00.

