Na drodze krajowej nr 75 w Czchowie doszło do groźnego zdarzenia drogowego.

Samochód osobowy wypadł z jezdni i dachował, w wyniku czego jedna osoba została ranna.

Wprowadzono ruch wahadłowy. Jak długo potrwają utrudnienia na trasie do Nowego Sącza?

Dachowanie na trasie do Nowego Sącza

Do wypadku doszło we wtorek, 10 marca 2026 roku, około godziny 13:30 na 37. kilometrze Drogi Krajowej nr 75. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, w miejscowości Czchów samochód osobowy z nieustalonych na ten moment przyczyn zjechał z drogi i dachował.

W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba, która podróżowała pojazdem. Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. W wyniku zdarzenia uszkodzona została również infrastruktura drogowa.

Ruch wahadłowy na DK75

Wypadek spowodował znaczne utrudnienia w ruchu na odcinku drogi krajowej łączącej Brzesko z Nowym Sączem. W miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy, którym ręcznie kierują funkcjonariusze.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Zgodnie z przewidywaniami, utrudnienia miały potrwać około dwóch godzin, ale ostatecznie ruch udało się przywrócić przed godziną 15:00.

