Zwrot w sprawie przebudowy skrzyżowania w centrum miasta. Tarnowski magistrat wraca do koncepcji budowy ronda

Przy dawnym Owintarze powstanie jednak rondo turbinowe

Pod koniec sierpnia 2024 roku Tarnów otrzymał blisko 25 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. Środki miały zostać przeznaczone na przebudowę układu komunikacyjnego w centrum miasta. Pierwotny projekt zakładał powstanie ronda turbinowego z dwoma pasami ruchu, buspasem, nowym oświetleniem, oddzielnymi ciągami dla pieszych i rowerzystów, a także nowoczesnym przejściem podziemnym pod ulicą Sikorskiego.

Projekt tej inwestycji powstał kilka lat temu. W międzyczasie rozpoczęły się jednak duże przedsięwzięcia budowlane na terenach po dawnym Owintarze. Władze miasta spodziewają się, że po oddaniu do użytku nowych mieszkań wyraźnie wzrośnie ruch pieszych w rejonie skrzyżowania. Z tego powodu magistrat zlecił dodatkowe analizy, które miały wskazać, że na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego lepiej sprawdziłaby się sygnalizacja świetlna. Propozycja modyfikacji projektu nie uzyskała jednak akceptacji.

- Otrzymaliśmy informację, że będziemy musieli przeprowadzić inwestycję w ramach pierwszego projektu, a więc ronda turbinowego. Analizy techniczne nie trafiły bezpośrednio do oceniających ten projekt - wyjaśnia wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek.

Wkrótce zostanie podpisany aneks dotyczący przedłużenia dofinansowania. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych wraz z optymalizacją projektu. Wstępne analizy wskazują, że niezbędny czas na realizację inwestycji wynosi około szesnastu miesięcy.

