Legionella w Parku Wodnym w Tarnowie. Prokuratura wszczęła czynności sprawdzające

Pomyłka w badaniach i skażona woda

Podstawą do wszczęcia działań przez prokuraturę stały się publikacje prasowe. Jak z nich wynikało, w próbkach wody pobranych z basenu przy ulicy Piłsudskiego w Tarnowie wykryto obecność bakterii Legionella. Jednak na skutek pomyłki, którą miała popełnić zewnętrzna firma odpowiedzialna za badania, tymczasowo zamknięto inny obiekt – pływalnię w Mościcach.

W konsekwencji błędnego oznaczenia próbek, klienci Parku Wodnego w Tarnowie przez kilka dni mogli być nieświadomi zagrożenia i korzystać z basenu, w którym znajdowała się skażona woda. Sprawa dotyczy nieumyślnego narażenia użytkowników pływalni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Działania prokuratury

Jak poinformował prokurator Mieczysław Sienicki, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, postępowanie zostało zainicjowane z urzędu, bez odrębnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Przeprowadzenie czynności sprawdzających zlecono Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie.

Należy podkreślić, że na obecnym etapie nie jest to formalne śledztwo. – Chodzi o to, że dopiero badamy, czy istnieją przesłanki uzasadniające wszczęcie postępowania przygotowawczego – wyjaśnił prokurator Sienicki.

Najnowsze wyniki

Wszystko wskazuje na to, że w woda w Parku Wodnym jest już wolna od zanieczyszczeń. Wyniki badań przeprowadzonych 2 marca wskazują, że w instalacjach prysznicowych nie stwierdzono obecności bakterii.

Otrzymaliśmy wstępną informację z laboratorium dotyczącą próbek pobranych spod pryszniców 2 marca bieżącego roku. W badanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii Legionella. Ostateczne wyniki badań mają być znane po ich zakończeniu, czyli 13 marca - mówi Arkadiusz Marszałek, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie.

Co dalej w sprawie?

Dopiero po zakończeniu czynności sprawdzających i w przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, prokuratura podejmie decyzję o wszczęciu śledztwa. Wówczas śledczy będą szczegółowo badać okoliczności pomyłki oraz ustalać, kto ponosi za nią odpowiedzialność.

