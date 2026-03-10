Morderstwo 17-letniej Iwony Cygan. Bliscy czekali 27 lat na sprawiedliwość. Nowe fakty

Najbliżsi zamordowanej Iwony Cygan od blisko trzech dekad domagają się ukarania winnych.

Zbrodnia, która przez lata była tuszowana, w końcu doczekała się finału na sali sądowej.

Makabryczne okoliczności morderstwa i powszechna zmowa milczenia zszokowały opinię publiczną, a obecnie oczekiwane są ostateczne wyroki.

Zgodnie z ustaleniami śledczych, w zatuszowanie zbrodni na Iwonie Cygan byli zaangażowani miejscowi policjanci, współpracujący z wyżej postawionymi oficerami. To właśnie oni mieli zapewniać alibi sprawcom i skutecznie zacierać ślady. Istotny zwrot w dochodzeniu nastąpił w 2017 roku. Wówczas zatrzymano Pawła K., jego ojca Józefa K. oraz koleżankę ofiary, Renatę G. Główny podejrzany usłyszał zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem, natomiast jego ojciec odpowiada za współudział w tej bestialskiej zbrodni. Koleżanka zmarłej została oskarżona o mataczenie i składanie fałszywych zeznań. Dwie dekady po tragedii na ławie oskarżonych zasiedli główni podejrzani oraz czternastu byłych mundurowych. Postępowanie sądowe w tej sprawie dobiegło już końca. Skład orzekający oficjalnie zamknął przewód w poniedziałek, 9 marca.

Morderstwo Iwony Cygan. Wstrząsające kulisy zbrodni w Szczucinie

Ofiara była maltretowana przez długie godziny, a na koniec uduszono ją kolczastym drutem zabranym z pobliskiego pastwiska. W chwili tej makabrycznej śmierci Iwona Cygan miała zaledwie 17 lat. Śledczy zakwalifikowali ten czyn jako zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, ponieważ oprawcy znęcali się nad nastolatką na długo przed pozbawieniem jej życia. Feralnej, ciepłej nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku dziewczyna opuściła swój dom. Jej zwłoki odkrył następnego dnia rolnik wypasający krowy w okolicach wiślanego wału w Łęce Szczucińskiej, w pobliżu trasy na Warszawę.

Z aktu oskarżenia wynika, że w sierpniu 1998 roku Paweł K., wspierany przez dwie inne osoby, brutalnie pobił Iwonę twardym przedmiotem. Następnie przetransportował ją w rejon wałów przeciwpowodziowych w Łęce Szczucińskiej, gdzie po uprzednim skrępowaniu zamordował ofiarę. Śledczy podejrzewają, że przed śmiercią napastnik usiłował zgwałcić 17-latkę. Jedna z głównych teorii zakłada, że sprawca planował wywieźć dziewczynę do agencji towarzyskiej w Austrii, gdzie sam zarabiał na życie, jednak napotkał z jej strony stanowczy opór.

Ustalono, że ostatnie godziny życia nastolatka spędziła w towarzystwie swojej przyjaciółki Renaty w miejscowym lokalu "U Trabanta". To właśnie tam, na zapleczu baru, miała odrzucić zaloty Pawła K., posługującego się pseudonimem "Młody Klapa", który na co dzień pracował na austriackich budowach. Zgodnie z materiałami śledztwa, po tej odmowie 17-latka została siłą wciągnięta do auta i wywieziona na wały, gdzie wkrótce potem odnaleziono jej zwłoki.

Błędy policji i przełamanie zmowy milczenia wokół Iwony Cygan

Na temat rażących uchybień w dochodzeniu dotyczącym śmierci 17-latki napisano już wiele publikacji. Prokuratorzy byli pewni, że kluczowe dowody celowo niszczono, a mordercy cieszyli się parasolem ochronnym ze strony lokalnych policjantów. Prawdziwy przełom w tej zawiłej sprawie nadszedł dopiero w 2018 roku, kiedy to funkcjonariuszom ostatecznie udało się rozbić zmowę milczenia. Obecnie, po ośmiu latach żmudnego procesu, osądzanie sprawców i ich pomocników dobiega końca. W trakcie trwania rozpraw przesłuchano dwustu świadków, z czego trzydziestu zeznawało incognito, a same jawne akta sprawy zajęły aż 232 tomy. 9 marca sąd oficjalnie zamknął przewód sądowy. W kwietniu zaplanowano wygłoszenie mów końcowych przez obronę, po których nastąpi ogłoszenie wyroku. Wszyscy oskarżeni oczekują na decyzję sądu przebywając na wolności.