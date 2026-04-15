W Podlipiu w powiecie dąbrowskim doszło do pożaru w budynku gospodarczym.

Właściciel posesji podjął samodzielną próbę gaszenia ognia, doznając przy tym poparzeń.

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Sprawdź szczegóły akcji ratunkowej.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Doznał oparzeń podczas gaszenia ognia

Do zdarzenia doszło w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, około godziny 11:30. W jednym z budynków gospodarczych na terenie prywatnej posesji w Podlipiu zapaliły się znajdujące się tam wykładziny. Właściciel obiektu podjął próbę samodzielnego ugaszenia pożaru. Chociaż udało mu się stłumić płomienie, 57-latek doznał przy tym poparzeń ciała.

Interwencja służb ratunkowych

Na miejsce zdarzenia zadysponowano znaczne siły i środki. W akcji brały udział trzy zastępy straży pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Strażacy po przybyciu na miejsce zabezpieczyli lądowisko dla śmigłowca LPR. Następnie, przy użyciu kamery termowizyjnej, dokładnie sprawdzili budynek gospodarczy w celu wykluczenia ewentualnych ukrytych zarzewi ognia. Nie stwierdzono dalszego zagrożenia pożarowego - poinformował st. kpt. Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Poszkodowany przetransportowany drogą lotniczą

Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu, zespół medyczny podjął decyzję o konieczności pilnego transportu poszkodowanego do specjalistycznej placówki. Mężczyzna został zabrany na pokład śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i przetransportowany do szpitala.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

