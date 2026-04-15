- W Podlipiu w powiecie dąbrowskim doszło do pożaru w budynku gospodarczym.
- Właściciel posesji podjął samodzielną próbę gaszenia ognia, doznając przy tym poparzeń.
- Mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Sprawdź szczegóły akcji ratunkowej.
Doznał oparzeń podczas gaszenia ognia
Do zdarzenia doszło w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, około godziny 11:30. W jednym z budynków gospodarczych na terenie prywatnej posesji w Podlipiu zapaliły się znajdujące się tam wykładziny. Właściciel obiektu podjął próbę samodzielnego ugaszenia pożaru. Chociaż udało mu się stłumić płomienie, 57-latek doznał przy tym poparzeń ciała.
Interwencja służb ratunkowych
Na miejsce zdarzenia zadysponowano znaczne siły i środki. W akcji brały udział trzy zastępy straży pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Strażacy po przybyciu na miejsce zabezpieczyli lądowisko dla śmigłowca LPR. Następnie, przy użyciu kamery termowizyjnej, dokładnie sprawdzili budynek gospodarczy w celu wykluczenia ewentualnych ukrytych zarzewi ognia. Nie stwierdzono dalszego zagrożenia pożarowego - poinformował st. kpt. Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Poszkodowany przetransportowany drogą lotniczą
Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu, zespół medyczny podjął decyzję o konieczności pilnego transportu poszkodowanego do specjalistycznej placówki. Mężczyzna został zabrany na pokład śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i przetransportowany do szpitala.
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
