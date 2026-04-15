Pożar w powiecie dąbrowskim. Mężczyzna z poparzeniami zabrany przez śmigłowiec LPR

Tomasz Piszczek
2026-04-15 13:00

W czwartek przed południem w miejscowości Podlipie w powiecie dąbrowskim doszło do pożaru w budynku gospodarczym. Mężczyzna, który samodzielnie próbował ugasić ogień, doznał poparzeń. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

śmigłowiec LPR

i

Autor: Michal Jarmoluk/ Pixabay.com
  • W Podlipiu w powiecie dąbrowskim doszło do pożaru w budynku gospodarczym. 
  • Właściciel posesji podjął samodzielną próbę gaszenia ognia, doznając przy tym poparzeń. 
  • Mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Sprawdź szczegóły akcji ratunkowej. 
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Doznał oparzeń podczas gaszenia ognia

Do zdarzenia doszło w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, około godziny 11:30. W jednym z budynków gospodarczych na terenie prywatnej posesji w Podlipiu zapaliły się znajdujące się tam wykładziny. Właściciel obiektu podjął próbę samodzielnego ugaszenia pożaru. Chociaż udało mu się stłumić płomienie, 57-latek doznał przy tym poparzeń ciała.

Interwencja służb ratunkowych

Na miejsce zdarzenia zadysponowano znaczne siły i środki. W akcji brały udział trzy zastępy straży pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

- Strażacy po przybyciu na miejsce zabezpieczyli lądowisko dla śmigłowca LPR. Następnie, przy użyciu kamery termowizyjnej, dokładnie sprawdzili budynek gospodarczy w celu wykluczenia ewentualnych ukrytych zarzewi ognia. Nie stwierdzono dalszego zagrożenia pożarowego - poinformował st. kpt. Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Poszkodowany przetransportowany drogą lotniczą

Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu, zespół medyczny podjął decyzję o konieczności pilnego transportu poszkodowanego do specjalistycznej placówki. Mężczyzna został zabrany na pokład śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i przetransportowany do szpitala.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Tarnów Radio ESKA Google News

Osobowe Audi potrąciło mężczyznę. Śmiertelny wypadek na DK73 w Brniu

Osobowe Audi potrąciło mężczyznę. Śmiertelny wypadek na DK73 w Brniu
Galeria zdjęć 11
Karambol w Łomiankach. Szokujące informacje prokuratury. Kierowca wypił litr wódki!
powiat dąbrowski
śmigłowiec LPR
oparzenia
pożar