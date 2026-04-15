Będzie mniej cienia na placu zabaw. Mieszkańcy krytykują wycinkę wierzb w Tarnowie. „Nie chcemy betonozy”

Michał Reszczyński
2026-04-15 9:46

Mieszkańcy Tarnowa nie kryją oburzenia po wycince wierzb na placu zabaw przy ulicy Bitwy pod Studziankami. Drzewa, które dawały cień i chroniły przed słońcem w upalne dni, zostały usunięte decyzją urzędników.

Spór o zieleń na placu zabaw w Tarnowie

Na placu zabaw przy ulicy Bitwy pod Studziankami w Tarnowie nie ma już wierzb, które zapewniały naturalny cień i możliwość odpoczynku w czasie upałów. Mieszkańcy krytykują decyzję o wycince drzew. Jak mówią, zniknięcie roślin to krok w stronę „betonozy”, a korzystanie z placu zabaw latem będzie znacznie trudniejsze.

- Widziałam, jak dzieci czasem się bawiły na tych wierzbach. Bardzo ładnie te drzewa wyglądały. To zła decyzja.

- Te drzewa zawsze zasłaniały słońce. Myślę, że mogliby posadzić nowe rośliny. Nikt nas wcześniej nie informował o wycince - ani na kartkach, ani przez spółdzielnię.

- Dawały dużo cienia i można było się na nie wspinać.

Magistrat tłumaczy, że wierzby zostały usunięte ze względów bezpieczeństwa. Drzewa miały stanowić zagrożenie dla osób przebywających na placu zabaw. Zgodę na ich wycinkę wydał marszałek Województwa Małopolskiego.

- Jeżeli drzewo rośnie w pobliżu placu zabaw, zwłaszcza jeśli jest to takie drzewo jak wierzba, czyli narażone na łatwe zniszczenie i złamanie, to musimy brać pod uwagę to, żeby zabezpieczyć dzieci, które tam się bawią, żeby nie stwarzało dla nich zagrożenia. Te drzewa były stare i chore, były też pęknięte lub praktycznie rozłamane w miejscach łączenia pni. Takie miejsca są narażone na silniejsze oddziaływanie warunków atmosferycznych, zwłaszcza wody, która powoduje gniliznę drewna - podkreśla Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.

Mieszkańcy liczą, że w miejscu usuniętych wierzb pojawią się nowe nasadzenia, które przywrócą cień na placu zabaw. Magistrat zapewnia, że takie działania zostaną przeprowadzone i pojawią się tam jarzęby szwedzkie. 

