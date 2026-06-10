Bitwa o Zamek i Teatr Ognia: Nie przegap weekendu z historią w Tarnowie!

W ten weekend, 13 i 14 czerwca, ruiny zamku na Górze św. Marcina w Tarnowie ożyją dzięki 18. Turniejowi Rycerskiemu Zamkomania.

Czekają na Ciebie: jeden z największych turniejów łuczniczych w Polsce, zacięte pojedynki rycerskie, warsztaty i spektakularna Bitwa o Zamek z Fire Show.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by przenieść się w czasie i doświadczyć żywej historii – sprawdź program i detale.

Do Tarnowa przyjadą rekonstruktorzy z całej Polski. Już po raz 18 na ruinach zamku na Górze św. Marcina będzie się odbywał Turniej Rycerski ZAMKOMANIA. Stowarzyszenie Zamek Tarnowski, które od lat dba o ożywianie historii zamkowego wzgórza w Tarnowie, zapowiada tradycyjne turnieje łucznicze, pojedynki rycerskie, oraz szereg innych atrakcji dla widzów.

- Zaczynamy w sobotę, godzina 10:30. Na naszej Zamkomanii dominującym elementem jest turniej łuczniczy. W tym roku będzie 60 celów - sporo strzelania. To jeden z większych turniejów w Polsce. W niedzielę będzie drugi turniej, ale to już taki z lekkim przymrużeniem oka. Zrezygnowaliśmy z wyjścia na Zamek Wysoki, ale generalnie zasada jest taka: nie wchodzimy przed strzałę, nie wchodzimy przed łucznika, nigdy. Nie robimy zdjęcia łucznikowi z przodu, bo to może się źle skończyć. Na pewno nie będziecie się nudzić. Będą też rycerze, będą walki, będą pokazy, będą rekonstruktorzy. Będą oczywiście rzemieślnicy, jak zawsze. Będzie Monika Maciejewicz, autorka przecudownej sagi Wiedma, Kruki i Żmijątko. Oczywiście nie może zabraknąć Marka Bukawy z jego nieśmiertelnymi gliniakami. Będzie można się nauczyć coś robić z gliny, te warsztaty też będą. Będziemy również stawiać zamek i go dekorować. Kupiliśmy zamki kartonowe, duże kartonowe zamki, które dzieci sobie poskładają i będą malowały. Myślę, że będzie to fajna zabawa, oprócz wielu innych atrakcji. Pierwszy dzień będzie szczególnie atrakcyjny, bo wieczorem tradycyjna Bitwa o Zamek, około godziny 19:00 prawdopodobnie. Natomiast ja już państwa zachęcam, żeby po bitwie nie iść od razu do domu, bo mamy niespodziankę. Zgodził się do nas przyjechać Teatr Ognia Fire Show ze Śląska. Będzie fajna zabawa z ogniem na tle murów. Będzie to na pewno bardzo atrakcyjne, więc myślę, że warto zostać troszkę dłużej – zapowiada organizatorka Zamkomanii – Ewa Kropiowska ze Stowarzyszenia Zamek Tarnowski.

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W drugim dniu wydarzenia również będzie można podziwiać zmagania łuczników i rycerzy, czynne będą stoiska rzemieślników, ale zaplanowano także zwiedzanie ruin zamku z przewodnikiem. W środę, 10 czerwca, na 18:00 organizatorzy zapowiedzieli sprzątanie terenów na wzgórzu, tak, by przygotować miejsce dla gości i widzów. Inicjatorzy mają nadzieję, że mieszkańcy Tarnowa i okolic licznie wezmą udział w Turnieju, który jest żywą lekcją historii:

- Najbardziej zapada w pamięć coś, co dało nam pozytywne albo negatywne emocje. My się staramy dostarczać te pozytywne i w ten sposób nauczać historii, to taka historia na żywo, odtworzona. Jak ktoś nagle jak za pomocą wehikułu czasu przeniesie się w te dawne czasy, zobaczy: aha, to tak wyglądało, aha, tak wyglądały stroje. A w tym czasie goście nasi mogą zadawać wszelkie pytania, my odpowiemy bardzo chętnie. Każdy z wystawców, każdy z rzemieślników opowie o swoim rzemiośle, o swojej pasji. To są naprawdę ludzie ogromnej pasji. Oni potrafią godzinami mówić o tym, co robią. Zachęcam do rozmów. Trzeba to miejsce odwiedzać, odwiedzać je mądrze i odpowiedzialnie – dodaje Ewa Kropiowska.

Organizatorzy proszą również gości, by rozważnie parkowali swoje samochody. W sąsiedztwie ruin zamku wyznaczony będzie postój, ale przeznaczony wyłącznie dla rekonstruktorów i osób niepełnosprawnych, które posługują się specjalnym identyfikatorem. Pozostali odwiedzający mogą zostawić pojazdy na parkingach w pobliżu restauracji lub nieczynnego basenu na Marcince. Warto na to zwrócić uwagę, bo Straż Miejska będzie pilnowała dyscypliny przy parkowaniu. Więcej o atrakcjach Zamkomanii 2026 w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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