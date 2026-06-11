Problemy wykonawcy nie zatrzymały budowy. Centralny Blok Operacyjny w Tarnowie coraz bliżej otwarcia

Michał Reszczyński
2026-06-11 13:29

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie finalizuje jedną z najważniejszych inwestycji medycznych w regionie. Centralny Blok Operacyjny ma znacząco zmienić standard leczenia pacjentów. Prace są już na ostatniej prostej.

Konferencja prasowa
Autor: Michał Reszczyński

Nowoczesny blok operacyjny w Tarnowie i wyzwania na finiszu inwestycji

Budowa Centralnego Bloku Operacyjnego w Tarnowie wchodzi w końcową fazę. Na terenie inwestycji prowadzone są intensywne prace wykończeniowe – wykonawcy układają wykładziny podłogowe i ścienne, montowane są również tapety oraz elementy wykończeniowe wnętrz. Równolegle instalowane są sufity podwieszane.

Trwają także prace na zewnątrz budynku. Wykonywana jest podbudowa pod chodniki, układane są krawężniki oraz kostka brukowa wokół obiektu. Jak poinformowano, firma realizująca inwestycję złożyła wniosek o upadłość. Mimo tego dyrekcja szpitala zapewnia, że prace będą kontynuowane, ponieważ placówka płaci już bezpośrednio podwykonawcom. 

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- Nie widzimy zagrożenia ponieważ te wszystkie umowy są już podpisaneWykonawca miał kłopoty ze swoją firmą, ale dał się przekonać i nie odstąpił. Rozmawialiśmy i do końca realizujemy inwestycję. Dostali już panowie upoważnienia do prowadzenia działań odbioru i niektóre odbiory już są w toku - podkreśla Anna Czech, dyrektor szpitala św. Łukasza w Tarnowie.  

Wartość projektu przekracza 114 milionów złotych. Początkowo prace miały potrwać do 30 czerwca tego roku. Niewykluczone jednak, że oddanie inwestycji do użytku przesunie się o około miesiąc.

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Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie