Dotychczas rowerzyści musieli pokonywać niebezpieczny odcinek wśród aut, aby połączyć Velo Dunajec z Wiślaną Trasą Rowerową.

Ruszyła właśnie budowa kluczowego fragmentu w Wietrzychowicach, który za ponad 800 tys. zł zapewni ciągłość i bezpieczeństwo przejazdu.

Sprawdź, jaki jeszcze jeden fragment Velo Dunajec czeka na realizację i kiedy cała trasa będzie w pełni gotowa dla cyklistów.

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Koniec z jazdą wśród samochodów

Do tej pory rowerzyści, chcąc kontynuować podróż z Wiślanej Trasy Rowerowej na trasę Velo Dunajec w kierunku Tarnowa, musieli pokonać ponad 3-kilometrowy odcinek drogami publicznymi w Wietrzychowicach. Wiązało się to z koniecznością poruszania się w ruchu ogólnym, co obniżało komfort i bezpieczeństwo podróży.

Nowa inwestycja całkowicie zmieni tę sytuację. Jak informuje Tomasz Manterys, naczelnik Wydziału Rozwoju Sieci Tras Rowerowych w województwie małopolskim, budowany odcinek zapewni ciągłość trasy i odseparuje ruch rowerowy od samochodowego. Trasa poprowadzi bezpośrednio do przeprawy promowej na Dunajcu, stanowiącej ważny punkt na mapie małopolskich szlaków rowerowych.

Szczegóły inwestycji i harmonogram prac

Prace budowlane na 1,7-kilometrowym fragmencie już się rozpoczęły. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe PDM Dębica. Koszt inwestycji wynosi około 830 000 zł.

Zgodnie z planem, z korony wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec zostanie usunięta warstwa ziemi, a następnie wykonana zostanie podbudowa z kruszywa. Całość zostanie pokryta nawierzchnią bitumiczną, identyczną jak na pozostałych, wysokiej jakości odcinkach tras Velo Małopolska. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec 2026 roku.

Co dalej z trasą Velo Dunajec?

Po ukończeniu prac w Wietrzychowicach trasa Velo Dunajec będzie niemal w całości gotowa. Jak wyjaśnia naczelnik Manterys, jedynym odcinkiem wymagającym jeszcze prac jest fragment o wspólnym przebiegu z trasą EuroVelo 11, zlokalizowany między Wielogłowami a Zakliczynem.

Obecnie trwają prace koncepcyjne nad wytyczeniem nowego przebiegu dla tego odcinka. Po ich zakończeniu samorząd województwa przystąpi do realizacji robót budowlanych w kolejnych latach.

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