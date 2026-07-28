Kardiologia za ponad 20 mln z KPO: Nowa nadzieja dla chorych na serce w Tarnowie

Tarnowski Szpital Wojewódzki zainwestował ponad 20 mln zł w rewolucję kardiologiczną, otwierając nowoczesną Klinikę.

Pacjenci z chorobami krążenia zyskają dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, szybkiej diagnostyki i kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.

Odkryj, jak cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo i AI zmieniają opiekę nad sercem, oferując lepsze leczenie i ratując życie.

Lepsza opieka, bardziej precyzyjna diagnostyka i szybsze leczenie dla pacjentów z chorobami krążenia. W Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie podsumowano pierwszy projekt zrealizowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Za ponad 20 milionów złotych zmodernizowano i unowocześniono oddział kardiologiczny, tworząc Klinikę Kardiologii. Pomieszczenia przebudowano, a placówka została wyposażona w nowy sprzęt, gwarantujący szybką, precyzyjną i mniej inwazyjną diagnostykę. W poniedziałek, 27 lipca 2026, oficjalnie otworzono poszerzony Oddział Kardiologii z Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, Pracownią Hemodynamiki i Pracownią Elektrofizjologii.

POSŁUCHAJ: o modernizacji kardiologii mówi Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie

- Nasza kardiologia z tradycją ponad 30-letnią w dalszym ciągu się umacnia. Po pierwsze powstała klinika. Jest kierownik, jest wspaniały zespół, ale trwa również konkurs na stanowisko naukowe. Będzie kierownik naukowy, także dodatkowe badania, nowe zakresy będą realizowane, tak jak oddział kliniczny tego oczekuje. Jeśli chodzi o sprzęt, to zmienił się na jeszcze mniej inwazyjny, dający mniej promieniowania dla pacjentów, jeszcze przyjaźniejszy dla pacjentów. Utworzyła się nowa przestrzeń, łóżka rehabilitacyjne i to będzie pododdział rehabilitacji kardiologicznej. A żeby całkowicie dopiąć już tą kardiologię, to będziemy w tej chwili realizować zakup rezonansu magnetycznego, który też pozwoli na diagnostykę serca potrzebną i to już będzie całkowite domknięcie wszelkich podstawowych i nie tylko podstawowych potrzeb z zakresu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji kardiologicznej – wyjaśnia Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.

Pacjenci z chorobami układu krążenia są jedną z najliczniejszych grup przyjmowanych w tej tarnowskiej lecznicy. Teraz mogą liczyć na jeszcze lepszą opiekę, również w sytuacjach nagłego zagrożenia życia.

- Teraz mamy z najwyższej półki sprzęt, który naprawdę pomaga ratować życie. Ten aparat – angiograf - potrafi nam nagrać takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo podajemy kontrast i pokazuje nam wszystkie naczynka w sercu i lekarz widzi, gdzie jest zwężenie, gdzie jest ta przyczyna zawału – zauważa Roman Chamioło, technik w Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.

Nowoczesny sprzęt to nie tylko większa precyzja obrazowania zmian chorobowych, ale również szybsza praca urządzenia. To istotne zwłaszcza w nagłych przypadkach, kiedy liczy się każda sekunda. Każdego dnia wykonywanych jest od sześciu do ośmiu planowych zabiegów. Personel reaguje również na nagłe zachorowania wymagające natychmiastowej pomocy.

Równocześnie tarnowski szpital zakończył projekt cyfryzacji o wartości 6,5 mln złotych. W ramach tej inwestycji poprawiono bezpieczeństwo cyfrowe przechowywanych danych, wdrożono rozwiązania sztucznej inteligencji wspierające diagnostykę i organizację pracy, ale również zdigitalizowano dokumentację medyczną.

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