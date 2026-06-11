Na drodze krajowej nr 73 w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, w którym zderzyły się dwa samochody osobowe.

W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby, w tym 12-letnie dziecko, któremu na miejscu udzielana jest pomoc medyczna.

Na trasie wprowadzono ruch wahadłowy. Sprawdź, jakich utrudnień powinni spodziewać się kierowcy i jakie są pierwsze ustalenia służb.

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Zderzenie na drodze krajowej w Szczucinie

Jak informuje mł. bryg. Piotr Prosowicz, Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, zgłoszenie o wypadku wpłynęło w godzinach porannych w czwartek, 11 czerwca. Na odcinku drogi krajowej nr 73 w miejscowości Szczucin zderzyły się dwa pojazdy osobowe.

W samochodach podróżowały łącznie trzy osoby. Wśród poszkodowanych jest 12-letni chłopiec, który natychmiast po przybyciu służb został umieszczony w karetce i znajdował się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Obrażenia odniosła także jego matka. Oboje zostali zabrani do szpitala. Przyczyny i dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają funkcjonariusze policji.

Akcja służb i utrudnienia dla kierowców

Na miejscu zdarzenia pracują dwa zastępy straży pożarnej, zespół pogotowia ratunkowego oraz policja. Służby zabezpieczają teren wypadku i prowadzą działania ratunkowe.

W związku z wypadkiem przejazd drogą krajową nr 73 jest znacznie utrudniony. Na tym odcinku wprowadzono ruch wahadłowy. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Działania na miejscu mogą potrwać jeszcze przez dłuższy czas.

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