„Czerwony Kapturek w Krainie OZE” – Tarnów uczy dzieci ekologii

W Tarnowie rusza kampania edukacyjna „Czerwony Kapturek w Krainie OZE”, promująca odnawialne źródła energii wśród najmłodszych.

Dzięki wygranej MPEC Tarnów w konkursie ekoLIDERZY 2026, 3700 dzieci otrzyma bajki edukacyjne o OZE.

Kampania ma na celu odczarowanie trudnych tematów ekologicznych i zachęcenie do zgłębienia tajników zielonej energii.

W Tarnowie zainaugurowano projekt edukacyjny zatytułowany „Czerwony Kapturek w Krainie OZE”. Realizują go wspólnie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, samorządy Żabna i Niedomic, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Nauki i Techniki Pasaż Odkryć w Tarnowie. Dzięki wygranej tarnowskiego MPEC w konkursie ekoLIDERZY 2026 Województwa Małopolskiego, udało się opracować bajkę edukacyjną, która z okazji Dnia Ziemi trafi do 3 700 dzieci z regionu, promując wiedzę o ekologii i odnawialnych źródłach energii.

- Nagrodę otrzymaliśmy w prestiżowym konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie w roku 2025. Jury doceniło nasze inwestycje realizowane w dziedzinie ochrony powietrza oraz popularyzacji korzyści płynących z termicznego przekształcania odpadów. Oprócz nagrody, statuetki, otrzymaliśmy również nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł i w całości tą nagrodę przeznaczyliśmy na zakup bajek Czerwony Kapturek w Krainie OZE. Ta bajka skierowana jest do dzieci w wieku 7 do 10 lat i popularyzuje wiedzę w zakresie wytwarzania ciepła z odnawialnych źródeł energii. Chcemy, aby dzieci wiedziały o tym, że ciepło to nie tylko ciepły kaloryfer, ale również ta droga tego ciepła do kaloryfera jest bardzo ważna w zakresie, szczególnie, ochrony środowiska, bo chcemy żyć w przyjaznym środowisku tutaj w Tarnowie. Spółka dodatkowo jeszcze przeznaczyła kwotę również ze środków własnych i w sumie tych bajek jest 3700. Taką bajkę otrzymają wszyscy uczniowie ze szkoły podstawowej klas 1 do 3 w Tarnowie, w Niedomicach i Żabnie. To są miejsca, gdzie my dostarczamy ciepło, bo również poza Tarnowem w tych dwóch miejscowościach mamy swoje systemy ciepłownicze. Te bajki zostaną przekazane dokładnie 22 kwietnia w Dzień Ziemi, abyśmy tutaj mogli również w jakiś sposób uczcić ten szczególny dzień i będą się mogły zapoznawać dzieci ze źródłami, które służą do wytwarzania ciepła i żeby ta wiedza była coraz bardziej powszechna. Ona jest potrzebna od najmłodszych lat, żebyśmy mieli pełną świadomość przyszłości środowiska – przekonywał podczas konferencji prasowej prezes MPEC Tarnów – Tadeusz Sieńczak.

Burmistrza Żabna, Tomasz Kijowski, gratulując spółce nagrody podkreślał kluczową rolę edukacji w procesie upowszechniania odnawialnych źródeł energii:

- Cieszymy się, że dzieci z naszej gminy są również beneficjentami tego Państwa zwycięstwa. Jako samorząd gminy mocno kibicujemy Państwu w następnych inwestycjach, które przed Wami, mówię tu o spalarni śmieci, kogeneracji, bo mamy z tym związane plany, właśnie z działalnością ekologiczną, z działalnością na rzecz ochrony środowiska i trzymamy mocno kciuki i kibicujemy Państwu, żeby to dochodziło do do skutku. Co roku w Żabnie, 39 lat odbywa się przegląd teatrów lalkowych, Zająca Poziomki i powiem Państwu, że byłem na ostatnim przeglądzie i prawie 50% tych przedstawień, dzieci od przedszkolaka do najstarszych klas szkoły podstawowej, to była tematyka właśnie związana z ochroną środowiska, z OZE, z ekologią, także fajnie, że dodatkowo dzieci zarazimy tym tematem, przekażemy im dodatkową wiedzę i na pewno to będzie procentować na przyszłość, także dziękuję i gratuluję jeszcze raz – mówił burmistrz Tomasz Kijowski.

Zainaugurowana właśnie w Tarnowie akcja to element ogólnopolskiej kampanii Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, do której należy również MPEC Tarnów. Organizacja zrzesza około 300 przedsiębiorstw w Polsce. Wspólnym mianownikiem działań edukacyjnych dla najmłodszych jest bajkowa postać Czerwonego Kapturka, który odwiedza różne tematycznie krainy:

- Można posłużyć się może takim skojarzeniem, że Czerwony Kapturek w bajce spotkał wilka i tym trudnym tematem, na przykład OZE jest tym wilkiem właśnie i my właśnie poprzez taką bajeczkę próbujemy go odczarować. Bo ludzie często boją się rzeczy, o których po prostu nie wiedzą. I taka edukacja czy popularyzacja nauki zmierza właśnie do tego odczarowywania tych trudnych tematów i opowiadania o nich w sposób przystępny. To się sprawdza, dlatego też z największą przyjemnością włączamy się w tą akcję, bo to jest ważne, żeby już od najmłodszego wieku wprowadzać dzieciaki i z nimi rozmawiać. Wbrew pozorom one rozumieją więcej niż nam się wydaje – przekonywała Joanna Babula, szefowa tarnowskiego Pasażu Odkryć.

Książeczki „ Czerwony Kapturek w Krainie OZE” będą rozdawane do wyczerpania zapasów w Pasażu Odkryć. Są dostępne bezpłatnie, wystarczy zgłosić się w biurze obsługi i będzie można taką publikację otrzymać za darmo. Inicjatorzy kampanii liczą, że poprzez najmłodszych wiedza na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii dotrze również do rodziców i dziadków, upowszechniając ten temat.

