Brzesko zaprasza na trzydniowy festiwal na start wakacji, który zamieni miasto w wielką scenę muzyczną i rozrywkową.

Głównymi gwiazdami wydarzenia będą Margaret i Waldemar Malicki, a program wypełnią koncerty pop, muzyka klasyczna oraz liczne atrakcje dla dzieci.

Poznaj szczegółowy harmonogram imprezy i sprawdź, w które dni wystąpią Twoi ulubieni artyści, aby niczego nie przegapić.

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Festiwal w Brzesku na start wakacji

Tegoroczna edycja Brzesko Okocim Festiwal została zaplanowana jako radosne rozpoczęcie wakacji, zbiegając się w czasie z zakończeniem roku szkolnego. Jak podkreśla burmistrz Brzeska, Tomasz Latocha, celem jest przyciągnięcie fanów dobrej zabawy i zapewnienie rozrywki dopasowanej do różnych gustów muzycznych. Impreza odbędzie się w kilku lokalizacjach miasta, w tym na terenach zielonych przed Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym, na Placu Kazimierza Wielkiego oraz na Rynku w Brzesku.

POSŁUCHAJ: na Brzesko Okocim Festiwal zaprasza Tomasz Latocha, Burmistrz Brzeska

Piątek dla najmłodszych

Pierwszy dzień festiwalu, piątek 26 czerwca 2026 roku, upłynie pod znakiem Festiwalu Dziecięcej Radości. Od godziny 12:00 na terenach zielonych przed RCKB na najmłodszych czekać będą liczne atrakcje, w tym dmuchańce, euro bungee, warsztaty, zabawy ruchowe i stoiska tematyczne. Wieczór, o godzinie 18:00, zwieńczy zabawa taneczna z grupą Impra Team.

Sobota pod znakiem gwiazd pop

Sobota, 27 czerwca 2026 roku, przyniesie dawkę energetycznej muzyki i rozrywki skierowanej głównie do młodzieży. Dzień rozpocznie się Piana Party dla dzieci (godz. 14:00, 15:00, 16:00). Główne koncerty odbędą się na Placu Kazimierza Wielkiego, gdzie od godziny 17:00 wystąpią kolejno:

Miejska Orkiestra Dęta

Zespół Dźwięczni

Influencerka Monika Kociołek

Punktem kulminacyjnym wieczoru będzie koncert gwiazdy wieczoru, piosenkarki Margaret, który zaplanowano na godzinę 21:00. Po jej występie publiczność do dalszej zabawy porwie muzyczne show na żywo w wykonaniu Pema & Stanlej Martino Saxophone. W programie przewidziano również Konkurs Browaru Okocim.

Niedziela z klasą na brzeskim Rynku

Ostatni dzień festiwalu, niedziela 28 czerwca 2026 roku, będzie miał bardziej klasyczny i nastrojowy charakter. Wydarzenia przeniosą się na Rynek w Brzesku, który na tę okazję zyska specjalną, odświętną iluminację. Program artystyczny rozpocznie się o godzinie 17:00, a na scenie pojawią się:

Karolina Kotra w programie „Muzyczna Kraina”

w programie „Muzyczna Kraina” Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku

Zespół Sztorm, laureaci konkursu „Be a Star”

O godzinie 20:00 wystąpią gwiazdy wieczoru – pianista i satyryk Waldemar Malicki w duecie z wiolonczelistką Małgorzatą Krzyżanowicz. Festiwal zakończy koncert „Z Wiednia na Broadway” w wykonaniu Orchestre de la Cour pod dyrekcją Filipa Hugeta. Dodatkową atrakcją dnia będzie Konkurs na najsympatyczniejszego psa, który odbędzie się o godzinie 11:00 w ogródku jordanowskim.

Plakat Brzesko Okocim Festiwal 2026

Autor: Urząd Miejski w Brzesku/ Materiały prasowe Plakat Brzesko Okocim Festiwal 2026

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