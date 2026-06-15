Potężny drapieżnik blisko domów. Wójt wydaje pilne ostrzeżenie dla mieszkańców

Drapieżnika widziano parę dni temu w rejonie Nagórza Północnego, tuż przy uczęszczanej trasie łączącej Szerzyny z Joninami.

Samorządowcy apelują do miejscowej ludności oraz turystów wędrujących po pobliskich lasach o maksymalne zwiększenie czujności na szlakach .

. Specjaliści kategorycznie zabraniają robienia zdjęć, straszenia i rzucania jedzenia zwierzakowi, natomiast każdy kontakt wzrokowy lub znalezienie tropów trzeba natychmiast zgłosić do krakowskiego oddziału Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod numerem 012 6198120.

Spotkanie z niedźwiedziem niedaleko trasy w Szerzynach

Jeden z funkcjonariuszy osobiście zauważył potężnego drapieżnika w niedalekiej odległości od uczęszczanej drogi powiatowej na odcinku Szerzyny – Joniny. Rozświetlające mrok reflektory przejeżdżającego auta szybko wystraszyły niedźwiedzia, który błyskawicznie uciekł w gęstwinę drzew, dzięki czemu uniknięto bezpośredniej konfrontacji z ludźmi.

- W okolicach pomiedzy godz. 2.30 a godz. 3.10 w nocy zwierzę przemieszczało się drogą gminną w Nagórzu Północnym, następnie przeszło drogą powiatową w kierunku Ołpin i skręciło na południe w kierunku Średniego i Podlesia Szerzyńskiego. Niedźwiedź wydaje charakterystyczne dźwięki porykując, co świadczy że jest w okresie ruji, a to z kolei może skutkować wiekszą agresywnością dla otoczenia. Raz jeszcze zalecam daleką ostrożność w kontakcie z niedźwiedziem. Proszę także o nie rozpowszechnianie fejkowych zdjęć lub filmów wytworzonych przez sztuczną inteligencję (AI), które dezinformują mieszkańców – poinformował w mediach społecznościowych wójt Szerzyn Grzegorz Gotfryd.

Zasady bezpieczeństwa. Co zrobić, gdy spotkasz niedźwiedzia w lesie?

Przyrodnicy przypominają, że pod żadnym pozorem nie wolno rzucać zwierzynie pokarmu, a próby uwiecznienia drapieżnika na fotografiach czy celowe wywoływanie hałasu to skrajna nieodpowiedzialność.

Jeżeli na naszej drodze stanie niedźwiedź lub natkniemy się na jego świeże ślady, musimy jak najszybciej przekazać tę informację odpowiednim służbom. Zgłoszenia przyjmuje krakowska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pod numerem stacjonarnym 012 6198120. Błyskawiczne poinformowanie urzędników umożliwia ciągłe śledzenie poczynań drapieżnika, co gwarantuje spokój okolicznym mieszkańcom i chroni samą przyrodę.

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