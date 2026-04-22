Zderzenie ciężarówki z osobówką na ulicy Okulickiego w Brzesku. Dziecko trafiło do szpitala

Tomasz Piszczek
2026-04-22 20:00

Do poważnego wypadku doszło w środowe popołudnie w Brzesku. Na ulicy Okulickiego zderzył się samochód ciężarowy z osobowym. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostało 9-letnie dziecko, które przetransportowano do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z całkowitym zablokowaniem drogi.

  Groźny wypadek w Brzesku na ulicy Okulickiego. 
  Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. 
  Poszkodowane 9-letnie dziecko zostało zabrane do szpitala. 
  Droga jest zablokowana. Co było przyczyną zdarzenia? 
Groźny wypadek w centrum miasta

W środę, 22 kwietnia 2026 roku, po południu służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym w Brzesku. Na ulicy Okulickiego doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym. Według wstępnych informacji, pojazdami podróżowały łącznie trzy osoby.

Poszkodowane dziecko, droga zablokowana

Na miejscu interweniował Zespół Ratownictwa Medycznego. Po przebadaniu uczestników zdarzenia, ratownicy podjęli decyzję o hospitalizacji 9-letniego dziecka. Zostało ono zabrane do szpitala w Brzesku w celu przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki.

W związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi i pracą służb, ruch na ulicy Okulickiego został całkowicie wstrzymany.

- Na chwilę obecną ruch na ulicy Okulickiego jest całkowicie wstrzymany - przekazał kpt. Dominik Machał, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Policja ustala przyczyny zdarzenia

Na miejscu wypadku pracują również funkcjonariusze policji. Zadaniem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku jest zabezpieczenie śladów oraz ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać dopóki mundurowi nie zakończą swojej pracy.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

