Groźny wypadek w Brzesku na ulicy Okulickiego.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Groźny wypadek w centrum miasta

W środę, 22 kwietnia 2026 roku, po południu służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym w Brzesku. Na ulicy Okulickiego doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym. Według wstępnych informacji, pojazdami podróżowały łącznie trzy osoby.

Poszkodowane dziecko, droga zablokowana

Na miejscu interweniował Zespół Ratownictwa Medycznego. Po przebadaniu uczestników zdarzenia, ratownicy podjęli decyzję o hospitalizacji 9-letniego dziecka. Zostało ono zabrane do szpitala w Brzesku w celu przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki.

W związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi i pracą służb, ruch na ulicy Okulickiego został całkowicie wstrzymany.

- Na chwilę obecną ruch na ulicy Okulickiego jest całkowicie wstrzymany - przekazał kpt. Dominik Machał, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Policja ustala przyczyny zdarzenia

Na miejscu wypadku pracują również funkcjonariusze policji. Zadaniem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku jest zabezpieczenie śladów oraz ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać dopóki mundurowi nie zakończą swojej pracy.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

2