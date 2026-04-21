Zabójstwo 26-latki w Tarnowie. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

Michał Reszczyński
2026-04-21 15:00

Zakończyło się postępowanie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie. Sprawa śmierci 26-letniej kobiety, która wstrząsnęła lokalną społecznością, znalazła swój finał na sali rozpraw.

26-letnia Natalia związana i duszona kablem. W sądzie Kamil B. płakał rzewnymi łzami
Galeria zdjęć 9

Koniec procesu w sprawie zabójstwa 26-latki

Do dramatycznego odkrycia doszło w niedzielę, 8 czerwca 2025 roku. Zaniepokojony brakiem kontaktu z siostrą mężczyzna udał się do jej mieszkania znajdującego się na drugim piętrze budynku komunalnego. Na miejscu natrafił na ciało 26-latki. Kobieta była skrępowana. Śledczy szybko zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym nagrania z monitoringu zainstalowanego w bloku. Zarejestrowano na nich mężczyznę, który dzień wcześniej jako ostatni opuszczał mieszkanie ofiary. Już 9 czerwca policja zatrzymała podejrzanego – 34-letniego mieszkańca Tarnowa.

W toku śledztwa ustalono, że mężczyzna i ofiara spędzali razem czas przed tragedią, spożywając alkohol oraz zażywając środki psychoaktywne. Z ustaleń wynika, że sprawca obezwładnił kobietę, krępując jej ręce, a następnie na jej szyi zacisnął kabel od prostownicy do włosów. Zatrzymany usłyszał zarzut zabójstwa.

Wyrok w tej sprawie zapadł we wtorek, 21 kwietnia, przed Sądem Okręgowym w Tarnowie. Sąd uznał oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę 20 lat pozbawienia wolnościWyrok nie jest prawomocny. Warto przypomnieć, że w toku postępowania obrona domagała się uniewinnienia mężczyzny od zarzutu zabójstwa. Argumentowano wówczas, że nie działał on z zamiarem pozbawienia życia 26-latki, a tragiczny przebieg zdarzeń miał być konsekwencją spożytego alkoholu oraz przyjętych środków odurzających.

Tarnów Radio ESKA Google News

Jesteś świadkiem zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected].

Budowa bloku
Galeria zdjęć 6
Tarnów
zabójstwo