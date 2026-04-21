Poranne zdarzenie drogowe na DK94 w powiecie brzeskim.

Przewrócony samochód dostawczy zablokował pas ruchu w kierunku Brzeska.

Kierowca nie ucierpiał. Jak długo potrwają utrudnienia i co było przyczyną?

Przewrócony pojazd i akcja służb

Zgłoszenie o zdarzeniu na drodze krajowej nr 94 wpłynęło do służb ratunkowych we wczesnych godzinach porannych. Na miejsce niezwłocznie skierowano zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policję.

Po przybyciu na miejsce potwierdzono, że samochód dostawczy leży na boku, tarasując jeden pas jezdni w kierunku Brzeska oraz przylegający do niego chodnik. W wyniku zdarzenia uszkodzona została również infrastruktura drogowa.

- Samochód dostawczy przewrócony na boku, brak osób poszkodowanych, utrudnienia przed wjazdem do Brzeska od strony Jadownik - przekazał kpt. Dominik Machał, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Z ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem opuścił kabinę o własnych siłach i po przebadaniu przez ratowników medycznych nie wymagał hospitalizacji.

Utrudnienia w ruchu i działania policji

Wypadek powoduje utrudnienia w ruchu na tym odcinku DK94. Zablokowany pas ruchu sprawia, że przejazd w kierunku centrum Brzeska jest mocno spowolniony.

Policja prowadzi na miejscu czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia. Utrudnienia w ruchu drogowym potrwają do czasu zakończenia prac dochodzeniowych, usunięcia pojazdu z jezdni oraz uprzątnięcia uszkodzonych elementów infrastruktury. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i, w miarę możliwości, wybieranie alternatywnych tras.

5