Dramat OTOZ Animals w Tarnowie. Czy 15 lat ratowania zwierząt skończy się przez jedną interwencję?

Tarnowskiemu OTOZ Animals grozi likwidacja z powodu kryzysu finansowego, który uniemożliwia dalsze ratowanie zwierząt.

Interwencja z grudnia 2025 roku, podczas której odebrano 40 psów, wygenerowała ogromne koszty leczenia, przekraczające zebraną kwotę 10 tys. zł.

Organizacja, działająca od 15 lat, stanęła pod ścianą i prosi o wsparcie finansowe, by nie zamykać inspektoratu.

Ta jedna interwencja ściągnęła na Towarzystwo nieprzewidziane kłopoty. W grudniu 2025 roku, tarnowski oddział Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt przeprowadził przy ulicy Równej skomplikowaną interwencję, w wyniku której z jednego gospodarstwa odebranych zostało 40 psów, przetrzymywanych w złych warunkach. Na zaopiekowanie tych czworonogów założona została zbiórka, która przyniosła kwotę 10 tysięcy złotych. Niestety, po czasie okazało się, że zwierzaki wymagają znacznie obszerniejszej, niż pierwotnie zakładano, diagnostyki oraz leczenia, również operacyjnego. Pieniądze szybko stopniały i dziś organizacja stoi przed widmem zakończenia 15-letniej działalności:

- Zaczęły wychodzić wszelkie problemy zdrowotne tych zwierząt. I tu nas szarpnęły przede wszystkim faktury weterynaryjne. Proszę sobie wyobrazić, że tylko w miesiącu lutym my wydaliśmy blisko 8 000 zł za leczenie kilku zwierząt z tej interwencji. Właściwie cała zbiórka. Więc te 10 000 to tak właśnie nie wystarczyło. Oprócz tego, że mamy tą wielką interwencję z ulicy Równej, cały czas się toczy życie obok tej interwencji. Bo ona nie była jedyna. Do naszego inspektoratu cały czas wpływają prośby o pomoc dla innych zwierząt, zwłaszcza o pomoc finansową. Z drugiej strony, no jak ja mam odmówić pomocy dla połamanego kota, bezdomnego, który został na przykład w lutym znaleziony na ulicy Elektrycznej po wypadku komunikacyjnym? Nie powiem: no nie, nie pomożemy, niech sobie ten kotek cierpi. Ja zawsze bardzo planuję wszystko, żeby się nie poddawać tym emocjom, które nie do końca są dobrym doradcą, bo trzeba się zastanowić, czy właśnie damy radę finansowo i mi się chyba po raz pierwszy włączyły po tej interwencji właśnie grudniowej emocje. I faktycznie stanęliśmy pod ścianą – mówi Dorota Lewicka z OTOZ Animals Tarnów.

Dla 38, z 40 odebranych psów, udało się znaleźć miejsca w domach tymczasowych czy hotelikach dla zwierząt, natomiast OTOZ Animals Tarnów pomaga w kosztach ich utrzymania i leczenia. To powoduje, że środki zgromadzone na koncie szybko topnieją. Tymczasem Towarzystwo jest Organizacją Pożytku Publicznego, nie zarabia i utrzymuje się wyłącznie dzięki dobrowolnym wpłatom. Nie może też prowadzić żadnej działalności zarobkowej.

- Ja zawsze się przed tym broniłam, żeby powiedzieć, że chcemy się zamknąć, bo zawsze uważałam, że jeżeli ktoś tak mówi, to jest to rodzaj szantażu emocjonalnego, czyli: jak nam nie dacie pieniędzy, to my się zamkniemy, nie będziemy pomagać. Ja staram się tego bardzo unikać, ja bardzo tego nie lubię. Ale po raz pierwszy od 15 lat jestem dokładnie w takiej sytuacji, że nie damy rady finansowo. Zawsze się spotykałyśmy, żeby mówić o interwencjach, o tym, co się dzieje, te kwestie finansowe zawsze były na drugim planie. W tej chwili one są na pierwszym planie, ponieważ ja naprawdę nie będę miała za co zapłacić lekarzom weterynarii. Za chwilę przyjdą ponaglenia, bo ile też można czekać na zapłatę. Co jest oczywiście dla mnie całkowicie zrozumiałe. Stąd też taki apel, że jeżeli ktoś jest w stanie przekazać 10 zł, to ja będę niesamowicie wdzięczna. Wiemy jak wygląda sytuacja i każdy ma swoje wydatki. Nie oczekuję wielkich wpłat, więc dla mnie naprawdę te 10 zł to jest już wielki ratunek, bo to oznacza, że może stanę na nogi i nasz inspektorat może stanie na nogi i taką mam przynajmniej nadzieję i jeszcze się tej myśli trzymam, bo ja bardzo nie chcę zamykać inspektoratu, bo uważam, że zwierzęta z Tarnowa i regionu tarnowskiego po prostu zasługują na pomoc. I jeżeli my przestaniemy działać, no to one zostaną tak naprawdę bez pomocy, a tego po prostu chcę uniknąć. Potrzeby są ogromne, bo gdyby ich nie było, to ten telefon nie dzwoniłby właściwie każdego dnia - zauważa Dorota Lewicka.

Ale pomagać można nie tylko wpłacając datki na zbiórkę. Ogromnym wsparciem będą również adopcje zwierząt, bo za każdym razem, gdy pies czy kot znajdą dobry dom, to organizacji odpadną koszty utrzymania zwierzaka w domu tymczasowym lu hoteliku.

- Jednocześnie ja chciałam bardzo podziękować wszystkim osobom, które nas wspierają i wspierały do tej pory i cały czas właśnie przekazują jakieś wpłaty i datki na zbiórki czy na nasze konto, bo chyba nie znajdę słów wdzięczności, żeby im podziękować i bardzo, bardzo za to dziękuję, bo to jest olbrzymia pomoc dla naszego inspektoratu. Też proszę pamiętać, że my jesteśmy grupą wolontariuszy, my na tym nie zarabiamy. U nas każda jedna złotówka przechodzi faktycznie na zwierzęta. Po prostu sobie grupa osób wymyśliła, że będzie zmieniać świat zwierząt w Tarnowie i to staramy się robić.

Wolontariusze OTOZ Animals zachęcają do adoptowania czworonogów w potrzebie. Jednocześnie uwrażliwiają, że w niektórych przypadkach nowy opiekun musi liczyć się ze specjalnymi potrzebami zwierzaka. Dlatego ważna jest rozmowa, spotkanie przed adopcją. Warto poznać podopiecznego i realnie ocenić swoje możliwości. Wszelkie informacje na temat adopcji i bieżących działań można znaleźć na profilu społecznościowym OTOZ Animals – Inspektorat w Tarnowie. A więcej szczegółów w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

