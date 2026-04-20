Fiasko referendum ws. odwołania burmistrza Radłowa. Do urn poszło zbyt mało osób

Referendum w Radłowie nieważne

W głosowaniu uczestniczyło jedynie 598 osób. Frekwencja wyniosła około 7,9 proc. Aby referendum mogło zostać uznane za ważne, udział musiało wziąć co najmniej 2452 mieszkańców. To próg wynikający z przepisów, stanowiący trzy piąte frekwencji z ostatnich wyborów samorządowych.

- Referendum jest nieważne. Burmistrz Radłowa nie został odwołany, czyli dalej kontynuuje swoją kadencję - podsumowuje Katarzyna Tutaj, Komisarz Wyborczy w Tarnowie.

Mateusz Borowiec objął stanowisko dwa lata temu. Inicjatorzy referendum wobec burmistrza formułowali szereg zarzutów, wskazując między innymi na niewłaściwe zarządzanie gminą oraz brak skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Mimo tych argumentów nie udało się jednak zmobilizować mieszkańców do udziału w głosowaniu na wystarczającym poziomie.

Brak ważności referendum oznacza stabilizację w lokalnej władzy — przynajmniej na razie. Burmistrz Mateusz Borowiec będzie kontynuował swoją kadencję, a ewentualne zmiany mogą nastąpić dopiero przy kolejnych wyborach lub w przypadku ponownej inicjatywy referendalnej.

