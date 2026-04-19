W powiecie bocheńskim doszło do groźnego wypadku nad rzeką Rabą.

22-letni kierowca quada wpadł do wody i był reanimowany na miejscu.

Co doprowadziło do tragedii? Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Do zdarzenia doszło około godziny 16:15. Jak wynika z pierwszych ustaleń, młody mężczyzna kierujący pojazdem typu ATV (quad) z nieustalonych przyczyn stracił nad nim panowanie. Pojazd przewrócił się i wpadł do rzeki Raba. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe.

Stan poszkodowanego 22-latka był bardzo poważny.

- Początkowo poszkodowany wymagał resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Udało się przywrócić mu funkcje życiowe. Natychmiast została przetransportowana drogą lotniczą do szpitala – poinformował Radio ESKA st. kpt. mgr inż. Artur Sroka, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Bochni.

Szeroko zakrojona akcja ratunkowa

W działaniach ratowniczych wzięły udział liczne siły i środki. Na miejscu pracowali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu. Obecne były także Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz Policja. Ze względu na stan poszkodowanego, wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku, wsparciu ratowników medycznych w trakcie resuscytacji kierowcy oraz przygotowaniu i zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca LPR. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez policję, strażacy wyciągnęli pojazd z koryta rzeki.

Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

6