Azyl dla zwierząt w Tarnowie czeka na rozbudowę. Gmina Tarnów deklaruje wsparcie!

Gmina Tarnów nie planuje budowy własnego schroniska dla zwierząt, stawiając na współpracę z istniejącym azylem miejskim.

Wójt Grzegorz Kozioł deklaruje chęć współfinansowania rozbudowy tarnowskiej placówki, co popiera prezydent miasta.

Radni gminy przyjęli program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, a gmina zabezpiecza środki na sterylizację, kastrację i pomoc weterynaryjną.

Czy uda się stworzyć nowoczesny azyl dla zwierząt dzięki współpracy wielu gmin?

Radni gminy Tarnów, podczas ostatniej sesji, przyjęli doroczny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Obejmuje cały aspekt pomocy bezpańskim czworonogom. Zabezpieczono w nim środki na opiekę nad psami i kotami:

- Koty są traktowane jako zwierzęta półdzikie, ale tutaj będziemy przeznaczać środki finansowe na sterylizację i kastrowanie kotów. Również mamy tutaj środki przeznaczone na akcję profilaktyczną. Będziemy tutaj mieć środki przeznaczone w razie potrzeby na opłatę dla zwierząt w azylu oraz opłatę weterynaryjną na bieżąco. Mamy sytuację przynajmniej administracyjnie i urzędniczo komfortowo przygotowaną. Jeżeli mamy tylko jakieś zgłoszenie o bezdomności, o wolno wałęsających się pieskach, jest natychmiast akcja. Mamy firmę weterynarzy, którzy odławiają te pieski. Mamy azyl do dyspozycji. No i przede wszystkim najważniejsze to jest akcja taka profilaktyczna, żeby uczulać mieszkańców i zwłaszcza od dzieci od małego wychowywać z troską o zwierzęta. Bo my mówimy o bezdomności zwierząt, ale tej bezdomności nie powinno być. Przecież pieski mają swoich właścicieli – mówi w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Pytany o plany budowy własnego schroniska dla zwierząt bezdomnych wójt Kozioł zdecydowanie zaprzecza. W jego opinii dotychczasowa współpraca z tarnowskim azylem zabezpiecza potrzeby. Nie wyklucza natomiast wsparcia dla samorządu miasta w przypadku przystąpienia do realizacji rozbudowy Azylu dla Zwierząt w Tarnowie.

- Gmina, która nie posiada azylu, a gmina Tarnów nie posiada, musi mieć umowę zawartą z azylem jakimś tam. Gmina Tarnów ma zawartą umowę z azylem tarnowskim. Jest to bardzo dobry azyl i w razie potrzeby właśnie korzystamy tam z tego miejsca. Ja myślę, że docelowo w ramach aglomeracji powinno się skupiać właśnie na tym, aby tworzyć takie miejsca azylowe bardzo bezpieczne, wygodne, nowoczesne dla zwierząt, a to gwarantuje tylko współdziałanie międzygminne. Więc moim zdaniem lepiej iść w kierunku, żeby stworzyć jeden dobry, fajny, nowoczesny, dobry taki azyl dla kilku gmin, niż żeby każda gmina próbowała na własnym terenie tworzyć coś, co by spełniało niby normy, ale no nie do końca było tak jak się należy – przekonuje wójt Grzegorz Kozioł.

Samorządowiec przyznaje, że bierze pod uwagę partycypowanie w kosztach rozbudowy, ale zaznacza, że wymaga to doprecyzowania szczegółów:

- To jest sprawa złożona, ponieważ korzystając z azylu i płacąc za azyl, generalnie już opłacamy koszty. Więc w tych kosztach jest również funkcjonowanie azylu. Natomiast nie wykluczam, nie wykluczam gdybyśmy rozbudowywali wspólnie. Gmina Tarnów uczestniczyłaby i byłaby w to zaangażowana, to nie wykluczamy partycypowanie również w kosztach rozbudowy takiego azylu nie na terenie gminy Tarnów.

Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, pytany przez Radio ESKA Tarnów o plany rozbudowy Azylu dla Zwierząt i związane z tym koszty przyznaje, że wystąpił już z pisemną prośbą o wsparcie tego przedsięwzięcia do gmin, które korzystają z pomocy Azylu i mają z placówką podpisane umowy:

- Wystąpiłem pisemnie z prośbą o deklarację konkretnych kwot, ponieważ my jesteśmy jako miasto, jako MPGK, spółka miejska zaawansowani w tych pracach koncepcyjnych, na razie koncepcyjnych, jeszcze nie projektowych. Zwróciłem się również do pana wójta Kozioła. Co prawda termin na odpowiedź minął, ale pan wójt telefonicznie poinformował mnie, że ciepło o tym pomyśle myśli i liczę na konkretne deklaracje ze strony wójtów tych gmin, z którymi MPGK ma podpisaną umowę. Chcielibyśmy, żeby faktycznie nowa budowa, nowe schronisko, no już było w nieco lepszym standardzie. Nie chcę tutaj deklarować jak bardzo, bo to wszystko zależy od tego, jaką kwotę jesteśmy w stanie zgromadzić, ale chciałbym, żeby to schronisko wyglądało zupełnie inaczej. Można zrobić coś na pół gwizdka, a można zrobić coś raz, a porządnie. Oczekiwałbym kwot już takich istotnych. Mówię tutaj o kwotach rzędu kilkuset tysięcy, a nawet podchodzących pod około milion złotych. Myślę, że to nie jest kwota, która rujnuje budżet gminy Tarnów. Im więcej uzbieram, tym lepszy obiekt jesteśmy w stanie wybudować. Więc teraz czekam na deklaracje kwot – mówi Jakub Kwaśny.

Prezydent Tarnowa zaznacza, że kwoty wsparcia rozbudowy od gmin nie muszą być jednorazową wpłatą. Dopuszcza rozłożenie ich na raty, żeby samorządom było łatwiej wygospodarować potrzebne środki. Podkreśla, że zależy mu na nowoczesnej placówce, która będzie zapewniała bezpańskim psom i kotom opiekę na najwyższym poziomie.

