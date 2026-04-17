Rosja zamierza uderzyć w Tarnów? Jest reakcja prezydenta na groźby

Groźby pod adresem Polski. Dmitrij Miedwiediew wskazuje Tarnów
- Były przywódca Federacji Rosyjskiej przedstawił wykaz miejsc wytypowanych do ewentualnego uderzenia, uwzględniając w nim Tarnów.
- Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest funkcjonująca na terenie miasta fabryka wytwarzająca bezzałogowce.
- Jakub Kwaśny wydał oficjalny komunikat w tej sprawie.
Dmitrij Miedwiediew od dawna słynie z agresywnej retoryki wymierzonej w państwa udzielające wsparcia Kijowowi. Tym razem rosyjski polityk udostępnił w internecie zestawienie przedsiębiorstw przygotowane wcześniej przez tamtejsze ministerstwo obrony. Dokument wskazuje zakłady dostarczające uzbrojenie dla ukraińskiej armii, a na celowniku znalazły się również polskie podmioty. Tarnów został wprost wskazany jako punkt, w który mogą wycelować rosyjskie pociski. Wynika to z faktu, że w mieście montowane są nowoczesne drony, które mają później trafiać na front.
- To, kiedy ataki staną się rzeczywistością, zależy od dalszego rozwoju sytuacji - napisał Miedwiediew.
Odnosząc się do sprawy w wydanym oświadczeniu, prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny podkreślił konkretne inicjatywy mające na celu ochronę lokalnej społeczności. Wspomniał między innymi o planowanej rozbudowie schronów oraz trwających negocjacjach na temat ponownego ulokowania w mieście jednostki wojskowej:
W przestrzeni publicznej spore poruszenie wywołała wypowiedź jednego z rosyjskich polityków i propagandystów, dotycząca firm produkujących sprzęt wojskowy wykorzystywany przez Ukrainę. Niepokój odbiorców tych słów jest w pełni zrozumiały. Żyjemy w niespokojnych czasach, a media każdego dnia donoszą o niestabilności otaczającej nas rzeczywistości. Musimy jednak zachować spokój i pamiętać o kilku kluczowych kwestiach.
Bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców polskich miast, miasteczek i wsi jest absolutnym priorytetem władz państwowych i samorządowych. W Tarnowie doskonale to wiemy. W tym kontekście warto zwrócić uwagę choćby na zapowiedzi i konkretne działania Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara zmierzające do utworzenia w naszym mieście jednostki zawodowych żołnierzy. Równie ważne są dla nas inwestycje w miejsca schronienia oraz wsparcie rozwoju Zakładów Mechanicznych, zwłaszcza w obszarze produkcji systemów antydronowych.
Należy także pamiętać, że celem tego typu wypowiedzi jest najczęściej destabilizacja i wywołanie paniki. Nie dajmy się ponieść emocjom. Bądźmy odpowiedzialni za przekazywane dalej informacje i nie dajmy się wykorzystać tym, którzy szerzą dezinformację. O wszelkich niepokojących sytuacjach – np. o fotografowaniu obiektów infrastruktury krytycznej – zawiadamiajmy odpowiednie służby.