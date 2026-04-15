Wbito łopatę pod budowę bloku przy ul. Krzyskiej w Tarnowie. W sumie powstanie 88 mieszkań

Michał Reszczyński
2026-04-15 17:03

Rozpoczęła się budowa bloku komunalnego w miejscu zniszczonych baraków przy ul. Krzyskiej w Tarnowie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace zakończą się w czerwcu 2027 roku.

Nowy blok jeszcze w przyszłym roku

Projekt zakłada wzniesienie nowoczesnego budynku wielorodzinnego wraz z kompleksowym zagospodarowaniem otoczenia oraz budową miejsc parkingowych. Obiekt zaprojektowano na planie litery „L” i podzielono na trzy segmenty. Pod całością powstanie jednopoziomowy garaż podziemny, mieszczący 43 miejsca postojowe, a także zaplecze techniczne. W budynku przy ul. Krzyskiej przewidziano łącznie 88 mieszkań o powierzchni od 32 do 55 metrów kwadratowych.

Część lokali — dokładnie pięć — zostanie przeznaczona dla uczestników programu „Mieszkanie dla absolwenta”. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na lokale komunalne w Tarnowie. 

Polecany artykuł:

Pomylili próbki wody, miasto zamknęło zły basen! Laboratorium zapłaciło karę

Dzisiaj na mieszkanie komunalne czeka się średnio trzy–cztery lata. Po realizacji inwestycji czas ten skróci się do półtora–dwóch lat – mówi Bernard Karasiewicz, prezes Miejskiego Zarządu Budynków. 

