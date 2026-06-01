Potrącenie 6-latka na pasach na południe od Tarnowa. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

Tomasz Piszczek
2026-06-01 13:45

W poniedziałkowe popołudnie w Siemiechowie w powiecie tarnowskim doszło do potrącenia 6-letniego dziecka na przejściu dla pieszych. Zdarzenie miało miejsce na drodze wojewódzkiej nr 980, w pobliżu miejscowej szkoły. Chłopiec został przetransportowany do szpitala. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa.

Policja

i

Autor: mraj/ Archiwum prywatne
  • Na przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły pod Tarnowem doszło do groźnego potrącenia 6-letniego chłopca przez samochód osobowy. 
  • Na miejsce natychmiast wezwano śmigłowiec LPR, a poszkodowane dziecko zostało przetransportowane do szpitala na szczegółowe badania. 
  • Kierująca pojazdem była trzeźwa, jednak policja wciąż bada sprawę. Dowiedz się, jakie są pierwsze ustalenia dotyczące przyczyn tego zdarzenia.
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Chwile grozy na przejściu przy szkole 

Do wypadku doszło w poniedziałek, 1 czerwca 2026 roku, około godziny 13:00. Jak informuje policja, na oznakowanym przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy szkole w Siemiechowie, kierująca samochodem osobowym marki Citroen potrąciła 6-letnie dziecko. Na ten moment dokładne przyczyny, dla których chłopiec znalazł się na jezdni, nie są znane i są przedmiotem dochodzenia.

Stan dziecka i ustalenia policji 

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Jak przekazał aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, dziecko zostało przetransportowane do szpitala w celu przeprowadzenia szczegółowych badań.

- Na szczęście nic poważnego się nie stało, natomiast jest to dziecko w wieku 6 lat. Dlatego obligatoryjnie trzeba je hospitalizować, sprawdzić jego stan zdrowia. Badanie alkomatem wykazało, że kierująca Citroenem była trzeźwa – poinformował asp. Kamil Wójcik.

Polecany artykuł:

Ma 83 lata i nadal lubi się bawić: Barbara Prymakowska zachęca dzieci do uprawi…

Akcja służb i utrudnienia w ruchu 

W akcji ratunkowej uczestniczyły liczne siły i środki. Na miejscu pracowali funkcjonariusze Policji, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie i jednostek OSP w Siemiechowie i Gromniku. Na miejsce wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W związku z prowadzonymi czynnościami na drodze wojewódzkiej nr 980 występowały utrudnienia w ruchu. Jak informuje policja, przejazd w miejscu zdarzenia był możliwy, jednak odbywał się z ograniczoną płynnością.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Polecany artykuł:

„Franz Kafka” zwycięzcą 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Agnieszka Holland tri…

Wyróżnienie MICHELIN dla restauracji AURORA z Tarnowa

Wyróżnienie Michelin dla restauracji Aurora z Tarnowa
Galeria zdjęć 8
Słodycze z czasów PRL. Pamiętasz, czym zajadałeś się w dzieciństwie?
Pytanie 1 z 10
1. Jak nazywała się guma do żucia z historyjkami, którą dzieci kolekcjonowały?
ESKA Toy Story Radio
tarnowska policja
potrącenie dziecka
powiat tarnowski
wypadek drogowy