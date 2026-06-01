Na przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły pod Tarnowem doszło do groźnego potrącenia 6-letniego chłopca przez samochód osobowy.

Na miejsce natychmiast wezwano śmigłowiec LPR, a poszkodowane dziecko zostało przetransportowane do szpitala na szczegółowe badania.

Kierująca pojazdem była trzeźwa, jednak policja wciąż bada sprawę. Dowiedz się, jakie są pierwsze ustalenia dotyczące przyczyn tego zdarzenia.

Chwile grozy na przejściu przy szkole

Do wypadku doszło w poniedziałek, 1 czerwca 2026 roku, około godziny 13:00. Jak informuje policja, na oznakowanym przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy szkole w Siemiechowie, kierująca samochodem osobowym marki Citroen potrąciła 6-letnie dziecko. Na ten moment dokładne przyczyny, dla których chłopiec znalazł się na jezdni, nie są znane i są przedmiotem dochodzenia.

Stan dziecka i ustalenia policji

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Jak przekazał aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, dziecko zostało przetransportowane do szpitala w celu przeprowadzenia szczegółowych badań.

- Na szczęście nic poważnego się nie stało, natomiast jest to dziecko w wieku 6 lat. Dlatego obligatoryjnie trzeba je hospitalizować, sprawdzić jego stan zdrowia. Badanie alkomatem wykazało, że kierująca Citroenem była trzeźwa – poinformował asp. Kamil Wójcik.

Akcja służb i utrudnienia w ruchu

W akcji ratunkowej uczestniczyły liczne siły i środki. Na miejscu pracowali funkcjonariusze Policji, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie i jednostek OSP w Siemiechowie i Gromniku. Na miejsce wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W związku z prowadzonymi czynnościami na drodze wojewódzkiej nr 980 występowały utrudnienia w ruchu. Jak informuje policja, przejazd w miejscu zdarzenia był możliwy, jednak odbywał się z ograniczoną płynnością.

