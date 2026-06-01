Chwile grozy na przejściu przy szkole
Do wypadku doszło w poniedziałek, 1 czerwca 2026 roku, około godziny 13:00. Jak informuje policja, na oznakowanym przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy szkole w Siemiechowie, kierująca samochodem osobowym marki Citroen potrąciła 6-letnie dziecko. Na ten moment dokładne przyczyny, dla których chłopiec znalazł się na jezdni, nie są znane i są przedmiotem dochodzenia.
Stan dziecka i ustalenia policji
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Jak przekazał aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, dziecko zostało przetransportowane do szpitala w celu przeprowadzenia szczegółowych badań.
- Na szczęście nic poważnego się nie stało, natomiast jest to dziecko w wieku 6 lat. Dlatego obligatoryjnie trzeba je hospitalizować, sprawdzić jego stan zdrowia. Badanie alkomatem wykazało, że kierująca Citroenem była trzeźwa – poinformował asp. Kamil Wójcik.
Akcja służb i utrudnienia w ruchu
W akcji ratunkowej uczestniczyły liczne siły i środki. Na miejscu pracowali funkcjonariusze Policji, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie i jednostek OSP w Siemiechowie i Gromniku. Na miejsce wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W związku z prowadzonymi czynnościami na drodze wojewódzkiej nr 980 występowały utrudnienia w ruchu. Jak informuje policja, przejazd w miejscu zdarzenia był możliwy, jednak odbywał się z ograniczoną płynnością.
