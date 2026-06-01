Ma 83 lata i nadal lubi się bawić: Barbara Prymakowska zachęca dzieci do uprawiania sportu

83-letnia Barbara Prymakowska, inspirująca sportsmenka, apeluje do dzieci z okazji ich święta, promując aktywność fizyczną jako klucz do szczęścia.

Podkreśla, że prawdziwa pasja do sportu rodzi się z radości i wolnego wyboru dyscypliny, bez presji czy oczekiwań otoczenia.

Sprawdź, jak ta niezwykła kobieta dzięki sportowi zwiedziła świat i dowiedz się, dlaczego warto pielęgnować ruch przez całe życie.

Ma 83 lata, ale nie wyrzuciła dziecka z siebie. Znana tarnowska biegaczka i sportsmenka Barbara Prymakowska przekonuje, że cały czas uwielbia się bawić, a sport jest jej absolutną życiową pasją. Z okazji Dnia Dziecka w studiu Radia ESKA Tarnów pani Basia zachęcała najmłodszych, by jak najczęściej korzystali z ruchu na świeżym powietrzu:

- Ja wam życzę radosnego, szczęśliwego i zdrowego dzieciństwa. Pamiętajcie też o aktywności fizycznej. Może dokładniej powiem o dyscyplinach sportowych, które możecie zaczynać bardzo wcześnie, ale pod okiem jakiegoś fachowca, instruktora, który poprawi waszą sylwetkę, który powie co robić z nogami, z rękoma i absolutnie z tego nie rezygnujcie. Ja już mam 83 lata, nie wyrzuciłam dziecka z siebie. Lubię się bawić, a to jest ogromnie ważne w życiu. Jak znajdziemy sobie taką dyscyplinę, która będzie nam dawała radość, to łatwo z niej nie zrezygnujemy. Nie ulegajcie modzie, tylko dostosowujcie dyscyplinę, która daje wam radość i daje wam zdrowie. Nie, że kolega, bo musisz, bo teraz jest to modne. Nie. To ma być twój wybór, ktoś może to ukształtować i można to kontynuować do setki, jak ja to mówię – przekonuje Barbara Prymakowska.

POSŁUCHAJ: Barbara Prymakowska zachęca dzieci do uprawiania sportu

Równocześnie sportsmenka skierowała też apel do rodziców, by pozwolili dzieciom samodzielnie decydować, jaką dyscyplinę sportu chcą uprawiać:

- To jest właśnie ogromnie ważne. Rodzice mogą zachęcić, a spróbuj to, spróbuj to, ale wybór należy absolutnie do ciebie. I to jest też taka prośba do rodziców, żeby swoich niespełnionych ambicji nie przelewać na dziecko, bo to, jak ja to mówię, wyjdzie bokiem po prostu. To będzie takie przymuszanie, a wszystko co jest przymusem jest niewłaściwe. Sport jest piękną stroną życia. Kiedyś przeczytałam takie pouczenie: chcesz być zdrowy, chcesz być szczęśliwy i dożyć do setki, nie można się ukierunkować tylko i wyłącznie w jednej dyscyplinie. Ja nie mówię tu o sporcie zawodowym, ale o amatorach. O dzieciakach tak samo. Uprawiajcie dyscypliny, ich jest dużo. Ja lubię najbardziej narciarstwo zjazdowe. Biegówki, które są bardzo harmonijnym sportem. Pływanie, łyżworolki, bieganie, tenis, chodzenie po górach, Nordic Walking. To wszystko jest w waszym zasięgu. Nie odtrącajcie tego.

Pani Barbara Prymakowska zaznacza, że to właśnie dzięki aktywności sportowej rzadko choruje i rzadko ulega kontuzjom. Zaleca mieszanie dyscyplin, tak by ćwiczyć różne partie mięśni i przypomina, że w sporcie zawsze obowiązuje zasada fair play. Dodaje również, że dla niej sport okazał się przepustką do zwiedzania świata.

- 60 maratonów wytupałam, nie licząc biegów na biegówkach, bo przecież też się przemieszczałam: Marcialonga, Bieg Wazów, König Ludwig Lauf, Dolomitenlauf, Pięćdziesiątka Izerska, więc to było kawał tej przygody mojej. Jeżeli chodzi o maratony, to World Marathon Majors: Tokyo, Boston, Chicago, Berlin, Londyn, Nowy Jork. Poza tym biegałam w Lachti, w Barcelonie, w Paryżu, biegałam maraton w Atenach, to jest dla mnie najważniejszy maraton. I Italia, Włochy. Tego dużo było. Także podglądałam świat, jeszcze też z dziećmi, jak jeździliśmy z namiotem, Syrenką, potem był lepszy samochód, potem była przyczepa. Dla chcącego nic trudnego. Ja mówię: "Co kraj, to obyczaj", naprawdę. To było takie bieganie przez zwiedzanie. To daje radość w życiu. Życie jest cudowne i nie wolno go zmarnować!

Mimo trudności w komunikacji z miejsca na miejsce, kalendarz startów Barbary Prymakowskiej wciąż pozostaje wypełniony. Gdzie będzie biegać w następnych tygodniach i jakie trofea przywiozła z ostatnich występów? Więcej o tym w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

8

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]