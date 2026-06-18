- W najbliższy piątek na terenie powiatu tarnowskiego zostanie przeprowadzony głośny test systemów alarmowych.
- Mieszkańcy usłyszą dwa rodzaje sygnałów – ogłoszenie i odwołanie alarmu, a władze apelują o zachowanie spokoju.
- To jednak nie wszystko. Sprawdź, jak po zakończeniu testu Twoja opinia może pomóc w udoskonaleniu systemu ostrzegania.
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Kiedy i gdzie zawyją syreny?
Testy syren alarmowych zostaną przeprowadzone w ramach sprawdzianu krajowego systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Sygnały będą słyszalne na terenie całego powiatu tarnowskiego w piątek, 19 czerwca 2026 roku, w przedziale czasowym od godziny 9:30 do 10:30.
Jakie sygnały zostaną uruchomione?
W ramach zaplanowanych ćwiczeń uruchomione zostaną dwa rodzaje sygnałów, z których każdy będzie trwał trzy minuty:
- Ogłoszenie alarmu – trzy-minutowy sygnał modulowany.
- Odwołanie alarmu – trzy-minutowy sygnał ciągły.
Cel ćwiczeń i apel do mieszkańców
Głównym celem testów jest techniczne sprawdzenie sprawności urządzeń alarmowych wchodzących w skład systemu wczesnego ostrzegania. Służby odpowiedzialne za przeprowadzenie ćwiczeń podkreślają, że emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny.
W związku z tym władze apelują do wszystkich mieszkańców powiatu tarnowskiego o zachowanie spokoju. Nie należy podejmować żadnych działań, które zazwyczaj są wymagane w przypadku rzeczywistego alarmu.
Weź udział w ankiecie
Po zakończeniu testów, od godziny 9:45 w dniu 19 czerwca 2026 roku, uruchomiona zostanie anonimowa ankieta internetowa. Jej celem jest zebranie opinii mieszkańców na temat słyszalności i skuteczności syren. Zebrane dane posłużą do dalszego doskonalenia systemu ostrzegania. Ankieta będzie aktywna do końca dnia.
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