Test syren alarmowych w powiecie tarnowskim. Służby apelują o spokój

Tomasz Piszczek
2026-06-18 13:00

W najbliższy piątek, 19 czerwca 2026 roku, na terenie całego powiatu tarnowskiego przeprowadzone zostaną głośne testy syren alarmowych. W godzinach od 9:30 do 10:30 mieszkańcy usłyszą sygnały alarmowe, jednak władze podkreślają, że będą to jedynie ćwiczenia techniczne i apelują o zachowanie spokoju oraz niereagowanie.

Cztery białe syreny alarmowe zamontowane na metalowym słupie, widoczne z dołu pod błękitnym niebem z pojedynczymi obłokami. Ilustracja do artykułu o testach syren w powiecie tarnowskim. Więcej informacji na ten temat przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com Zdjęcie ilustracyjne.
  • W najbliższy piątek na terenie powiatu tarnowskiego zostanie przeprowadzony głośny test systemów alarmowych. 
  • Mieszkańcy usłyszą dwa rodzaje sygnałów – ogłoszenie i odwołanie alarmu, a władze apelują o zachowanie spokoju. 
  • To jednak nie wszystko. Sprawdź, jak po zakończeniu testu Twoja opinia może pomóc w udoskonaleniu systemu ostrzegania.
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Kiedy i gdzie zawyją syreny?

Testy syren alarmowych zostaną przeprowadzone w ramach sprawdzianu krajowego systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Sygnały będą słyszalne na terenie całego powiatu tarnowskiego w piątek, 19 czerwca 2026 roku, w przedziale czasowym od godziny 9:30 do 10:30.

Jakie sygnały zostaną uruchomione?

W ramach zaplanowanych ćwiczeń uruchomione zostaną dwa rodzaje sygnałów, z których każdy będzie trwał trzy minuty:

  • Ogłoszenie alarmu – trzy-minutowy sygnał modulowany. 
  • Odwołanie alarmutrzy-minutowy sygnał ciągły.

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Cel ćwiczeń i apel do mieszkańców

Głównym celem testów jest techniczne sprawdzenie sprawności urządzeń alarmowych wchodzących w skład systemu wczesnego ostrzegania. Służby odpowiedzialne za przeprowadzenie ćwiczeń podkreślają, że emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny.

W związku z tym władze apelują do wszystkich mieszkańców powiatu tarnowskiego o zachowanie spokoju. Nie należy podejmować żadnych działań, które zazwyczaj są wymagane w przypadku rzeczywistego alarmu.

Weź udział w ankiecie 

Po zakończeniu testów, od godziny 9:45 w dniu 19 czerwca 2026 roku, uruchomiona zostanie anonimowa ankieta internetowa. Jej celem jest zebranie opinii mieszkańców na temat słyszalności i skuteczności syren. Zebrane dane posłużą do dalszego doskonalenia systemu ostrzegania. Ankieta będzie aktywna do końca dnia.

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Plakat testu syren alarmowych w powiecie tarnowskim

Plakat testu syren alarmowych
Autor: KM PSP w Tarnowie/ Materiały prasowe

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