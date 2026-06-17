Już w niedzielę, 21 czerwca 2026 r. płyta tarnowskiego Rynku zamieni się w arenę sportową, goszcząc setki miłośników aktywnego trybu życia.

Na uczestników czeka dwugodzinny maraton fitness, w trakcie którego czterech profesjonalnych instruktorów poprowadzi zróżnicowane bloki treningowe.

Zapisy online dobiegają końca, ale to nie koniec szans. Zobacz, jak możesz dołączyć do wydarzenia w ostatniej chwili i co musisz przygotować.

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Harmonogram wydarzenia

Impreza rozpocznie się w niedzielny poranek. Aby uniknąć kolejek i zapewnić sprawny przebieg maratonu, organizatorzy przygotowali szczegółowy plan dnia:

9:30 – 10:45 : Rejestracja uczestników i odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów.

: Rejestracja uczestników i odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów. 11:00 – 13:00 : Główna część wydarzenia – Fitness Maraton .

: Główna część wydarzenia – . 13:00: Wspólne zdjęcie pamiątkowe wszystkich uczestników.

Wydarzenie poprowadzi Karol Garncarz.

Co czeka na uczestników?

Głównym punktem programu jest dwugodzinny maraton fitness, podzielony na cztery 30-minutowe bloki treningowe. Każdy z nich poprowadzi inny instruktor: Monika, Aśka, Klaudia oraz Mateusz. Po każdym bloku przewidziano krótką przerwę na regenerację.

– Przygotowaliśmy program czteroblokowy, czterech instruktorów, którzy będą mieli 30-minutowe bloki tematyczne. Każdy trener przygotował coś innego, różnego rodzaju ćwiczenia, układy, więc spora dawka fitnessu, ponad dwie godziny dobrego ruchu. W programie znajdą się m.in. solidna rozgrzewka, elementy boksu oraz ćwiczenia rozciągające. Chcemy pokazać różnorodność, chcemy, żeby całe nasze ciało podczas tych dwóch godzin ćwiczyło i uruchomiło się – zaprasza Jacek Brzeziński, organizator imprezy.

POSŁUCHAJ: jak będzie wyglądał Rynku Mocy - Fitness Maraton Tarnów opowiada Jacek Brzeziński

Kluczowe informacje dla startujących

Organizatorzy zwracają uwagę na kilka niezbędnych elementów wyposażenia, które każdy uczestnik powinien ze sobą zabrać. Najważniejszym z nich jest własna mata do ćwiczeń, która zapewni komfort podczas treningu na twardej nawierzchni rynku. Należy również pamiętać o wygodnym stroju sportowym oraz butelce wody.

Jak podkreśla Jacek Brzeziński, najważniejsze jest jednak pozytywne nastawienie. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowane do wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy poziomu zaawansowania. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Zapisy i pakiety startowe

Zapisy online na wydarzenie prowadzone są do czwartku, 18 czerwca, do godziny 20:00. Do tej pory chęć udziału zadeklarowało ponad 220 osób.

Dla osób, które podejmą decyzję o starcie w ostatniej chwili, organizatorzy przygotowali około 20 dodatkowych pakietów startowych. Będą one dostępne w Biurze Zawodów w dniu imprezy na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy".

W skład pakietu startowego wchodzi pamiątkowa koszulka, woda, napój izotoniczny oraz gadżety od partnerów wydarzenia.

Plakat wydarzenia Rynek Mocy – Fitness Maraton Tarnów

Autor: Organizatorzy wydarzenia Rynek Mocy – Fitness Maraton Tarnów/ Materiały prasowe Plakat wydarzenia Rynek Mocy – Fitness Maraton Tarnów

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