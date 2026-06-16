Z Wisły wyłowiono ciało młodej kobiety. Pilny komunikat policji

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-16 16:06

We wtorek 16 czerwca w rzece na terenie miejscowości Górka dokonano makabrycznego odkrycia. Małopolska policja przekazała informację o wyłowieniu z wody zwłok. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że ofiarą jest kobieta w wieku od 20 do 30 lat. Trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia tożsamości zmarłej oraz dokładnych przyczyn jej śmierci.

Utonięcie
Autor: Domin/SUPER EXPRESS zdjęcie ilustracyjne

- W okolicach godziny 13:00 służby otrzymały zgłoszenie o podejrzanym obiekcie unoszącym się w rzece na terenie gminy Szczurowa.

- Strażacy i policjanci przed godziną 15:00 wyciągnęli z wody zwłoki młodej osoby po intensywnej akcji poszukiwawczej.

- Śledczy pracują pod ścisłym nadzorem prokuratury nad identyfikacją zmarłej oraz poznaniem przyczyn tej tragedii.

Ciało kobiety znalezione w Wiśle w gminie Szczurowa

Zgłoszenie o tragicznym znalezisku trafiło do oficera dyżurnego brzeskiej komendy. Przypadkowy przechodzień spacerujący brzegiem rzeki w miejscowości Górka dostrzegł w wodzie niepokojący obiekt. Zarysy oraz wielkość unoszącego się na powierzchni kształtu natychmiast wzbudziły jego podejrzenia. Mężczyzna nie zwlekał i od razu powiadomił służby ratunkowe. Na wskazany teren błyskawicznie skierowano policyjne patrole oraz jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Mundurowi niezwłocznie zajęli się zabezpieczeniem całego obszaru.

Trwająca niemal dwie godziny akcja poszukiwawcza zakończyła się makabrycznym odkryciem tuż przed godziną 15:00. Ratownicy wyciągnęli wtedy na brzeg zwłoki. Przedstawiciele małopolskiej policji potwierdzili oficjalnie, że wyłowiona z wody denatka miała od 20 do 30 lat. Na obecnym etapie dochodzenia dokładny wiek oraz personalia ofiary pozostają dla organów ścigania tajemnicą.

Wyłowiono ciało kobiety w Górce. Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Po wyciągnięciu zwłok na brzeg wezwano prokuratora na miejsce tragicznego zdarzenia. Przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości objął nadzór nad wszelkimi prowadzonymi tam działaniami. Jego obecność była niezbędna do przeprowadzenia wstępnych oględzin i zabezpieczenia zebranych dowodów. Policjanci pod ścisłym kierownictwem śledczego rozpoczęli drobiazgowe badanie terenu znalezienia ciała. Poszukiwania ewentualnych śladów i poszlak mają pomóc w szybkiej identyfikacji zmarłej kobiety oraz ustaleniu okoliczności zgonu.

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