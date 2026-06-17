Z konta bankowego zniknęła duża suma. Policja opublikowała wizerunek mężczyzny

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa komputerowego i kradzieży z włamaniem.

Nieznany mężczyzna bezprawnie uzyskał kartę bankomatową, pokonał jej zabezpieczenia i ukradł 43 200 zł z konta pokrzywdzonego.

Policja opublikowała wizerunek sprawcy i prosi o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają informacje o jego tożsamości lub miejscu pobytu.

Kryminalni z Tarnowa szukają sprawcy oszustwa komputerowego. Czy rozpoznajesz tego mężczyznę?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendę Miejską Policji w Tarnowie, śledczy prowadzą czynności w sprawie przestępstwa kwalifikowanego z art. 287 § 1 k.k. (oszustwo komputerowe) oraz art. 279 § 1 k.k. (kradzież z włamaniem) w zw. z art. 11 § 2 k.k. Oznacza to, że podejrzewany mężczyzna nie tylko bezprawnie wszedł w posiadanie karty bankomatowej należącej do ofiary, ale także dokonał przełamania zabezpieczeń elektronicznych, by następnie bezprawnie wypłacić zgromadzone na rachunku bankowym pieniądze. Straty to dokładnie 43 200 zł. Policja podkreśla, że tego typu przestępstwa są szczególnie dotkliwe, ponieważ często wykorzystują zaufanie lub nieuwagę ofiar, a także ich niewiedzę w zakresie zabezpieczeń elektronicznych.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat tożsamości lub miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny. Każdy szczegół, nawet pozornie mało istotny, może okazać się kluczowy dla śledztwa. Wizerunek sprawcy został udostępniony publicznie za zgodą prokuratury, co jest standardową procedurą w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości podejrzanego innymi metodami. Policja liczy na szeroki odzew społeczny i współpracę w tej sprawie, która ma na celu nie tylko ukaranie winnego, ale także odzyskanie utraconych środków finansowych.

Jak pomóc policji?

W opublikowanym komunikacie Komenda Miejska Policji w Tarnowie szczegółowo opisuje, w jaki sposób można pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. Jeśli rozpoznajesz mężczyznę przedstawionego na zdjęciach lub posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą przyczynić się do ustalenia jego tożsamości lub miejsca pobytu, prosimy o natychmiastowy kontakt z prowadzącym postępowanie. Można to zrobić, dzwoniąc pod numer telefonu 47 831 13 48 (dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30) lub korzystając z całodobowych numerów 47 831 12 22 lub 112. Informacje można również przesyłać drogą mailową na adres: [email protected].

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