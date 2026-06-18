Akt założycielski Mościc został przekazany do Archiwum Narodowego. Historyczny dokument będzie bezpieczny dla przyszłych pokoleń

Jeden z najważniejszych dokumentów w historii Mościc przekazany do Archiwum Narodowego

Dokument sporządzono w 1934 roku. Jeszcze w tym samym roku został umieszczony w kapsule czasu i zakopany. Przez kolejne dziesięciolecia dokument uznawano za zniszczony lub bezpowrotnie utracony. Odnaleziono go dopiero w 1998 roku, między innymi dzięki staraniom Edwarda Kupiniaka, wieloletniego pracownika Zakładów Azotowych.

Po odnalezieniu akt trafił do izby pamięci działającej w Zespole Szkół Technicznych w Mościcach. Gdy placówka zakończyła działalność, dokument ponownie zniknął z pola widzenia. Ostatecznie trafił do wewnętrznego archiwum Zakładów Azotowych w Tarnowie, jednak sam akt nie był dostępny dla mieszkańców ani badaczy.

Po latach Grupa Azoty zdecydowała o przekazaniu historycznego dokumentu do tarnowskiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Dzięki temu będzie mógł zostać odpowiednio zabezpieczony i zachowany dla przyszłych pokoleń.

– Przez wiele lat nie dawała mi spokoju myśl, co stanie się z tym aktem. Chciałem mieć pewność, że zostanie zachowany dla przyszłych pokoleń. Dziś, kiedy trafia do Archiwum Narodowego, jestem spokojny i szczęśliwy. Choć od dawna jestem na emeryturze, uważam, że dopiero teraz kończę swoją pracę dla Zakładu – powiedział Edward Kupiniak podczas uroczystości przekazania aktu.

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