Tarnów: Czy grozi nam fala zwolnień? Statystyki PUP niepokoją mieszkańców

W lutym 2026 roku odnotowano znaczący wzrost bezrobocia w Tarnowie i powiecie, przekraczający dane z poprzedniego roku.

Wzrost ten jest zjawiskiem cyklicznym, wynikającym m.in. z przestojów sezonowych ale także zmian w przepisach dotyczących rejestracji bezrobotnych.

Największą grupę bezrobotnych stanowią kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 50. roku życia oraz bez kwalifikacji.

Taką tendencję urzędnicy obserwują każdego roku. Luty to miesiąc, w którym zwykle stopa bezrobocia mocno rośnie. Na koniec tego miesiąca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie zarejestrowanych było 7746 osób, podczas kiedy rok wcześniej było to 6769 osób. To o około 1000 osób więcej.

- Widzimy, że bezrobocie w mieście Tarnowie i w powiecie tarnowskim wzrosło. I ono rzeczywiście wzrasta cały czas, bo jak popatrzymy na dane od grudnia, a nawet od listopada, to bezrobocie rzeczywiście cały czas miało tendencję wzrostową. Natomiast jak popatrzymy już na koniec marca, to widzimy, że to bezrobocie zaczyna spadać. Czyli historycznie, wszystkie te lata nam pokazują, taką bardzo podobną tendencję. Marzec to będzie prawdopodobnie, na to też liczymy, że będzie to miesiąc, od którego będziemy liczyć już spadek bezrobocia. Natomiast rzeczywiście marzec w zeszłym roku, a marzec w tym roku to mimo wszystko dużo więcej osób zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych. Ten niższy spadek w marcu to też nie jest jakiś duży spadek. To jest około parudziesięciu osób – zauważa Angelika Bilska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.

Specjaliści wskazują też na konkretne czynniki, które przekładają się na taką sytuację na rynku pracy. Przede wszystkim wzrost liczby osób bez pracy na początku roku to zwykle przestój w branży budowlanej oraz brak ofert pracy sezonowej. Ale nie bez znaczenia są również zmiany przepisów, które zostały wprowadzone w czerwcu 2025 roku. Chodzi o zmianę ustawy, na podstawie której działają urzędy pracy. Wprowadziła ona brak sankcji za odmowę przyjęcia propozycji pracy, brak sankcji za niezgłoszenie się, możliwość rejestracji rolników, możliwość rejestracji ze względu na miejsce zamieszkania, a nie ze względu na miejsce zameldowania. To wszystko powoduje mniejszy odpływ osób bezrobotnych z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy.

- Najwięcej zarejestrowanych osób w urzędzie, nie tylko w Małopolsce, nie tylko w Tarnowie, tylko w ogóle w całym kraju, taka też jest tendencja, to są osoby, które są długotrwale bezrobotne. To jest blisko 50% wszystkich osób zarejestrowanych w urzędzie, to są właśnie osoby, które są zarejestrowane powyżej 12 miesięcy. Pomoc, którą w tym momencie oferujemy osobom w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach projektu, to są właśnie osoby, które są w trudnej sytuacji na rynku pracy. I to są osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, których również mamy zarejestrowanych 25% ogółu wszystkich osób bezrobotnych i osoby z niepełnosprawnościami. To są te trzy grupy, które są obejmowane wsparciem i dla których cały czas posiadamy środki finansowe na aktywizację - w ramach staży, w ramach miejsc interwencyjnych, w ramach doposażeń stanowisk pracy, jak również środki na działalność gospodarczą – dodaje dyrektor Bilska.

Z danych powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie wynika, że zarówno w mieście, jak i w powiecie tarnowskim bez pracy pozostaje więcej kobiet, niż mężczyzn. Najliczniejsze grupy stanowią osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 50 lat oraz do 30. roku życia, a także osoby bez kwalifikacji zawodowych. W powiecie tarnowskim na koniec lutego stopa bezrobocia wynosiła 8,3%, z kolei w samym Tarnowie – 5,4%.

