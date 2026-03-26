Rodzinna tradycja na pokolenia! Te pisanki to prawdziwe dzieła sztuki!

Ponad 250 twórców ludowych z regionu zgłosiło prace na 35. Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową.

W Muzeum Etnograficznym w Tarnowie podziwiać można feerię barw i różnorodność technik, od tradycyjnych po współczesne.

Tradycja zdobienia pisanek jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, łącząc twórców w różnym wieku.

Feeria barw w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Można tam oglądać prace zgłoszone do 35. Regionalnego Konkursu na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową Związaną z Okresem Wielkanocy. Stoiska uginają się od kolorowych jajek zdobionych różnymi technikami. Ale nie brakuje również palm wielkanocnych, pająków, baranków i mazurków.

- Przepiękne wyroby plastyki obrzędowej. Najważniejszą funkcję pełnią tutaj różnymi technikami wykonane pisanki. I tradycyjne, i współczesne. Przepięknie zdobione techniką batikową, czyli woskową, techniką reliefową, czyli wydrapywane. Są również pisanki oklejane, bardzo piękne, na przykład oklejane rdzeniem sitowia. Są również pisanki malowane, a w tym tradycyjnymi wzorami z Zalipia, a także malowane we wzory kwiatowe i inne z innych miejscowości. Jeśli chodzi o pisanki wykonywane tradycyjną techniką, w regulaminie jest zapis, że musi być barwnikami naturalnymi barwiona, więc w łupinach cebuli, w pędach młodego żyta, w soku z buraków. Również użycie tradycyjnych materiałów. Jeśli chodzi o pisankę współczesną, tutaj już te możliwości są nieco większe i wykorzystujemy też barwniki sztuczne i takie właśnie nowocześniejsze technologie. Niemniej jednak, jeśli chodzi o wzornictwo, jeśli chodzi o kunszt wykonania, no to na to wszystko uwagę komisja zwraca. Poziom jest bardzo wysoki, bardzo duża konkurencja. No i również oczywiście co należy zauważyć, że corocznie przybywa nam młodych uczestników, więc jest nadzieja, że tradycja będzie dalej istniała – mówi kustosz Muzeum Etnograficznego w Tarnowie – Urszula Gieroń.

Do udziału w konkursie zgłaszają się przedstawiciele wszystkich pokoleń. Najstarsze twórczynie mają ponad 80, a najmłodsi nieco ponad dwa lata. Organizatorzy zauważają, że tradycja zdobienia pisanek jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. W tegorocznej edycji zdarzają się zgłoszenia prac przedstawicieli nawet czterech pokoleń jednej rodziny.

- Jest kilka rodzin takich właśnie wielopokoleniowych, gdzie tradycja już przynajmniej od trzech pokoleń jest przekazywana, ale także są prace wspólne właśnie dzieci, rodziców, przez młodzież wykonywane. Także 150 ponad osób wieku młodego i około setki uczestników dorosłych. Czyli w sumie ponad 250 osób, także bardzo pięknie to wszystko się prezentuje. Mnóstwo barw, technik różnych, pomysłów bardzo wiele. Także serdecznie zapraszamy do muzeum – mówi Urszula Gieroń.

Wystawa prac biorących udział w 35. Regionalnym Konkursie na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy jest pokazywana w Muzeum Etnograficznym przy ul. Krakowskiej 10 w Tarnowie. Można ją zwiedzać w czwartek, 26 marca, od 9:00 do 15:00 i w piątek - 27 marca - od 9:00 do 16:30. Kiermasz Wielkanocny będzie się odbywał w sobotę od godziny 10:00 do 11:45. Natomiast ogłoszenie wyników konkursowych zaplanowano w sobotę o godzinie 12:00. Więcej o konkursie i tradycjach wielkanocnych w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

