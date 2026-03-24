Co dalej ze stadionem żużlowym w Tarnowie? Miasto przejmuje obiekt, ale czekają je trudne wyzwania

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przejmie stadion żużlowy w Mościcach po wycofaniu Unii Tarnów ŻSSA z ligi.

Miasto staje przed wyzwaniem remontu i utrzymania obiektu, planując inwentaryzację i spotkanie z Januszem Kołodziejem.

Prezydent Tarnowa zapowiada otwartość na współpracę i dążenie do pełnego wykorzystania stadionu.

Dowiedz się, jakie są dalsze plany dla stadionu i jak miasto zamierza zapewnić jego funkcjonowanie!

Ciężar remontu i utrzymania obiektu spada na miasto. Mowa o stadionie żużlowym przy ulicy Zbylitowskiej 3 w Mościcach. Po decyzji o tym, że Unia Tarnów Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna, nie wystartuje w rozgrywkach Krajowej Ligi Żużlowej w sezonie 2026, obiekt w trwały zarząd przejmie teraz Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jednak przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań konieczna jest inwentaryzacja obiektu:

POSŁUCHAJ: mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny

- Musimy obiekt przejąć, sprawdzić co tam jest tak naprawdę. Niestety, spodziewamy się najgorszego, czyli braku prądu, braku wody, braku ogrzewania, wielu jeszcze innych braków. Będzie trzeba to niestety wziąć na karb samorządu. No i jesteśmy również umówieni z Januszem Kołodziejem, aby się spotkać, aby jednak ten tor był użytkowany, aby te pieniądze nie poszły na marne i w Tarnowie żużel w takiej wersji szkolenia młodzieży jednak przetrwał. Złożyliśmy też wniosek do marszałka i do Ministerstwa Sportu na murawę, więc chcemy, żeby coś tam się działo i ten obiekt służył Zespołowi Szkół Sportowych, być może piłkarzom, Huntersom (tarnowska drużyna futbolu amerykańskiego – przyp. red.), no i szkółce Janusza Kołodzieja. Przedstawiciele ZKS Unia Tarnów, z którymi się spotkaliśmy, byli również zainteresowani, żeby doprowadzić murawę tą trawiastą do stanu używalności, więc wszystko teraz przed Tarnowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, który jako nowy gospodarz będzie musiał przygotować ten obiekt do działań. Jeszcze obiekty treningowe ZKS Unia Tarnów nie zostały ukończone, więc tu jesteśmy otwarci. Nas interesuje przede wszystkim to, żeby ten obiekt był użytkowany - informuje prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.

Najpierw jednak konieczna jest inwentaryzacja obiektu, a ta procedura może potrwać, ze względu na problemy w komunikacji z dotychczasowym najemcą stadionu.

- Musimy oddać stadion w trwały zarząd. To jest co prawda formalność, ale to trzeba przygotować. Formalnie również przejąć stadion. Problem polega na tym, że nie bardzo wiemy z kim rozmawiać z poprzednich dzierżawców. Czyli może się okazać, że problemy proceduralne przedłużą całość postępowania, ale to już zadanie pana dyrektora Marszałka z TOSiR – dodaje Jakub Kwaśny.

Przypomnijmy, Główna Komisja Sportu Żużlowego, 23 marca 2026, opublikowała komunikat, który ostatecznie przesądził o losie tarnowskiego klubu. Zespół do spraw Licencji Ligowych w Sporcie Żużlowym zdecydował, że Unia Tarnów ŻSSA nie wystartuje w rozgrywkach Krajowej Ligi Żużlowej w sezonie 2026. Klub, który od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami finansowymi, znika z żużlowej mapy Polski po 69 latach. Więcej o tym piszemy TUTAJ.

42

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]