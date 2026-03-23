Poważne problemy finansowe doprowadziły do upadku Unii Tarnów.

Klub oficjalnie stracił licencję i po 69 latach znika z żużlowej mapy Polski.

Co dalej z zawodnikami i dziedzictwem zasłużonego klubu?

Oficjalna decyzja GKSŻ

W poniedziałek Główna Komisja Sportu Żużlowego opublikowała komunikat, który ostatecznie przesądził o losie tarnowskiego klubu. "Zespół do spraw Licencji Ligowych w Sporcie Żużlowym w dniu 23.03.2026 r. postanowił stwierdzić wygaśnięcie licencji przyznanej klubowi Unia Tarnów ŻSSA" – czytamy w oświadczeniu. Decyzja ta jest jednoznaczna z brakiem możliwości startu drużyny w nadchodzącym sezonie Krajowej Ligi Żużlowej.

W związku z wycofaniem się "Jaskółek", liga w sezonie 2026 będzie liczyć siedem zespołów. Jak informuje GKSŻ, terminarz rozgrywek nie ulegnie zmianie. Drużyny, które w poszczególnych kolejkach miały rywalizować z Unią Tarnów, będą w tym terminie pauzować.

Problemy finansowe i śledztwo CBA

Upadek klubu jest następstwem wieloletnich problemów finansowych, które nasiliły się po wycofaniu się kluczowego sponsora, Grupy Azoty. Władze klubu miały czas do 20 marca na spełnienie 15 warunków określonych w przyznanej wcześniej licencji nadzorowanej. Mimo prób ratowania sytuacji, m.in. spłaty części zadłużenia, nie udało się spełnić wszystkich wymogów.

Sytuację dodatkowo skomplikowało śledztwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W połowie lutego funkcjonariusze CBA weszli do siedziby klubu, gdzie zabezpieczyli dokumentację finansową. Przeszukania objęły również podmioty współpracujące z Unią.

Koniec 69-letniej historii

Decyzja o wygaśnięciu licencji oznacza zniknięcie Unii Tarnów z żużlowej mapy Polski po 69 latach nieprzerwanego funkcjonowania. Klub z Mościc był trzykrotnym Drużynowym Mistrzem Polski, zdobywając złote medale w latach 2004, 2005 i 2012. Przez dekady stanowił ważny ośrodek sportu żużlowego w regionie.

W sobotę, 21 marca, przed stadionem w Mościcach odbyła się pikieta kibiców. Najwierniejsi fani w ten sposób wyrazili swoje rozgoryczenie i symbolicznie pożegnali ukochany klub.

Co dalej z zawodnikami?

W związku z upadłością klubu, zawodnicy związani z nim kontraktami mogą szukać nowych pracodawców bez konieczności oczekiwania na okienko transferowe. Wolną rękę w poszukiwaniu zatrudnienia mają: Kyle Howarth, Matic Ivacic, Wiktor Trofimow, Kacper Grzelak, Bartosz Nowak, Adrian Gorzkowski, Igor Gryzło oraz Sebastian Madej.

