PoMOCNY Tarnów” rusza! Bezpłatne wsparcie specjalistyczne dla mieszkańców

Centrum Usług Społecznych w Tarnowie uruchamia projekt „PoMOCNY Tarnów” – kompleksowy program wsparcia dla mieszkańców.

Projekt o wartości ponad 15 milionów złotych, dofinansowany ze środków unijnych, oferuje wsparcie dzieciom, młodzieży, rodzinom, seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

Dzięki programowi można ominąć długie kolejki i skorzystać z bezpłatnych warsztatów, terapii i porad specjalistów.

Realizacja projektu „PoMOCNY Tarnów” jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska. Jego wartość to pona 15 milionów złotych, z czego ponad 13 milionów stanowi dotacja z Funduszy Europejskich. Program wsparcia skierowany jest do dzieci, młodzieży i ich rodzin, również rodzin z osobami z niepełnosprawnościami, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą.

- Projekt jest bardzo obszerny i jest w realizacji już od jakiegoś czasu. Wchodzi w fazę rzeczywistej realizacji, dlatego o szczegóły odeślę państwa na stronę internetową Centrum Usług Społecznych, bo oferta jaką daje nam ten projekt jest ogromna. Dotyczy rodzin, dotyczy dzieci, dotyczy młodzieży, dotyczy wsparcia osób w różnorodnych kryzysach i dotyczy również seniorów - w sensie asystenta, ponieważ te programy, które do tej pory realizowaliśmy, nie zabezpieczą potrzeb, jakie miasto ma i ludzie starsi w podeszłym wieku, czy ludzie z niepełnosprawnościami. Korzystając z programu „PoMOCNY Tarnów”, ta oferta jest dużo bardziej poszerzona, bardziej dostępna i długotrwała, dlatego, że projekt będzie realizowany do 2029 roku. To jest ogrom czasu żeby móc zabezpieczyć mieszkańców pod bardzo różnym względem, bo to nie tylko wsparcie psychologiczne, czy wsparcie takiego asystenta społecznego, który pomaga w życiu sobie poradzić, dotrzeć do lekarza, uzyskać jakąś pomoc w prowadzeniu domu, w takich zwyczajnych życiowych kłopotach, także w prostej kosmetyce i w zdrowym życiu, ale też bardzo specjalistyczna pomoc, która będzie kierowana do rodzin, w których występują różnorodne kryzysy – informuje wiceprezydent Tarnowa Agnieszka Kawa.

W ramach projektu realizowane będą różnorodne działania edukacyjne, terapeutyczne i aktywizujące, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Projekt zakłada m.in. warsztaty, treningi, konsultacje, wsparcie specjalistów o charakterze profilaktyczno-diagnostycznym, poradnictwo specjalistyczne dla rodziców i opiekunów, wsparcie edukacyjne, szkolenia wyjazdowe czy spotkania integracyjne.

- Wiele tych przygotowań do uruchomienia konkretnej pomocy jeszcze jest w toku. Trwają poszukiwania specjalistów, trwa podpisywanie umów, ale ogromna część już jest wdrożona i rzeczywiście można sobie bardzo pomóc. To co najważniejsze, czasem można ominąć bardzo długie kolejki, które są w służbie zdrowia, można też zaoszczędzić, ponieważ większość z tych propozycji po prostu jest darmowa dla mieszkańców. Zachęcam do zaglądania na stronę Centrum Usług Społecznych w Tarnowie i zachęcam do kontaktów telefonicznych albo wizyt w Centrum. Przypominam, że dotyczy to bardzo szerokiej grupy mieszkańców, zarówno dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów i bardzo różnorodnego wsparcia w różnych dziedzinach życia – dodaje Agnieszka Kawa.

Projekt „PoMOCNY Tarnów”, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska, będzie realizowany do 2029 roku.

