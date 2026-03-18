Tarnów zaoszczędzi na kluczowej inwestycji. Remont dalszego odcinka Lwowskiej już w maju

Tarnów rozstrzygnął przetarg na dalszą rozbudowę ulicy Lwowskiej, co przyniesie miastu znaczne oszczędności.

Najniższa oferta na kwotę 23,5 mln zł jest o ponad 10 mln zł niższa niż zakładany budżet.

Modernizacja obejmie nową nawierzchnię, ścieżki pieszo-rowerowe i sygnalizację świetlną, a prace mogą ruszyć już w maju.

Jakie utrudnienia czekają kierowców w związku z równoległą budową centrum handlowego?

Rozstrzygnięto przetarg na modernizację kolejnego odcinka ulicy Lwowskiej w Tarnowie. Chodzi o fragment drogi od Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza do granicy miasta. Najniższa oferta opiewa na kwotę 23,5 miliona złotych, a pozostałe są do niej zbliżone.

- Jeżeli chodzi o postępowanie przetargowe, to głównym warunkiem była cena. Dodatkowo rękojmia na wykonanie drogi, jak i również doświadczenie kierownika budowy, tak, że tutaj jesteśmy na tym etapie analizowania tych ofert. Jeszcze nie mamy informacji, czy być może poszczególni oferenci będą się odwoływali. Wtedy jest procedura odwoławcza. Idzie to do sądu odwoławczego. Tam na wokandę czekamy około jednego miesiąca. Tak było, choćby nawet w przypadku już wcześniejszych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku w naszym mieście. Jest to długi odcinek też pod kątem przewidzianego budżetu na to postępowanie. Była to kwota 34,5 miliona złotych. Te środki są zagwarantowane w ramach funduszy szwajcarskich. Mówimy tutaj o odcinku od nowego szpitala do granic miasta w kierunku Ładnej – informuje wiceprezydent Tarnowa – Maciej Włodek.

Zakres planowanych prac obejmie wykonanie nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i ścieżkami pieszo-rowerowymi, których w tamtym terenie do tej pory brakowało. Zmodernizowany zostanie też wlot na osiedle Nauczycielskie, powstanie tam sygnalizacja świetlna z pasami zjazdowymi. Zostanie też zamontowane oświetlenie a docelowo ma zostać wyeliminowane tak zwane „dzikie” parkowanie wokół „nowego” szpitala w kierunku Ładnej. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w tym rejonie miasta, bo w 2027 roku planowane jest otwarcie dużego centrum handlowego w tamtym rejonie ulicy Lwowskiej. Zarówno prace przy tej inwestycji prywatnej, jak i miejska inwestycja drogowa, będą się toczyły równolegle.

- Na to zadanie na kolejnym odcinku ulicy Lwowskiej planowaliśmy kwotę 34,5 miliona. Takie było założenie przetargowe. Są to więc oszczędności. Teraz badamy te oszczędności pod kątem ewentualnego alokowania na inwestycje z racji tego, że są to fundusze szwajcarskie, albo też będziemy mogli, też to analizujemy, zwiększyć tą kwotę, aby ten wkład własny inwestycji był jak najmniejszy. Z jednostką nadzorującą aktualnie będziemy rozmawiali, zaraz po rozstrzygnięciu tego postępowania – uzupełnia wiceprezydent Włodek.

Jeżeli pozostali uczestnicy postępowania przetargowego nie wniosą odwołań, to wiceprezydent Maciej Włodek przewiduje, że ekipy budowlane będą mogły rozpocząć prace na ulicy Lwowskiej już w maju.

