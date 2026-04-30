Tylicz to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Słynie z legend o czarownicach

Tylicz jest wsią położoną w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój. Znajduje się 6 kilometrów na wschód od Krynicy, na granicy dwóch mezoregionów – Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego. W latach 1973-1976 istniała również gmina Tylicz. W latach 1975-1998 miejscowość należała do województwa nowosądeckiego. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XI–XIII wieku, kiedy istniała osada pod nazwą Ornawa, położona na szlaku między Polską a Węgrami. Lokacja wsi, znanej początkowo pod nazwą Miastko, miała miejsce przed 1325 rokiem. W 1363 roku Kazimierz Wielki nadał jej prawa miejskie, które straciła przed 1400 rokiem. Ponowne nadanie praw miejskich nastąpiło w 1612 i wówczas po raz pierwszy pojawiła się nazwa Tylicz. Kolejna degradacja nastąpiła przed 1934 rokiem.

Z Tyliczem związane są legendy o zamieszkujących miejscowość czarownicach. Najgłośniejsza dotyczy prawdziwych wydarzeń z 12 kwietnia 1763 roku, kiedy Sąd Kryminalny Kresu Muszyńskiego wydał wyrok śmierci za czarostwo i bałwochwalstwo na Orynie Pawliszance. Kobieta została spalona na stosie na wzgórzu Szubienica. Według podań mieszkańcy Tylicza oskarżyli ją, że uprawia czary. Jedna z kobiet zeznała, że Oryna spojrzała na jej dziecko, a po chwili stało się ono całkiem sine, co miało świadczyć o rzuconych przez nią urokach. Ktoś inny widział ją zbierającą w letni poranek rosę na łące, co miało jej pomóc zatrzymać krowom mleko. Mówiono też, że zabrała w rękę komunię świętą i zaniosła do domu dla odprawiania czarów.

22

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w naszym kraju? Tak Nie Nie mam zdania